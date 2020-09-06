«اللولو» تفتتح الفرع رقم 192

جرى إفتتاح الفرع الرابع لهايبر ماركت لولو في أندونيسيا والذي يقع في مركز التسوق المرموق سوانجان بارك في مدينة ديبوك جاوة الغربية، وتصل مساحته الإجمالية إلى 65000 قدم مربع.

ويعد الفرع رقم 192 عالمياً للمجموعة، حيث جرت مراسم الافتتاح بحضور د. رضى صلاح الدين، نائب وزير الاقتصاد الابداعي، وريادة الاعمال والشركات الصغيرة في أندونيسيا.

وشارك في مراسم الافتتاح افتراضياً عبدالله الظاهري، سفير الإمارات في أندونيسيا، حسين باجاسي، السفير الاندونيسي لدولة الإمارات، وبمشاركة يوسف علي موسليام، رئيس مجلس ادارة مجموعة لولو العالمية وبمشاركة عدد من الموظفيين الحكوميين ومدراء مجموعة لولو.



استراتيجية طموحة

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وبهذه المناسبة قال يوسف علي: «تعتزم لولو لافتتاح تنفيذ استراتيجية طموحة عبر افتتاح على الأقل 15 هايبرماركت جديد و 25 اكسبريس ماركت خلال الخمس سنوات القادمة بالاضافة إلى المراكز اللوجستية، ومن ضمن هذه الخطة، سنقوم بافتتاح متجرين جديدين قبل نهاية العام 2020. الأول في منطقة سينير في ديبوك جاوة الغربية والثاني في تانجيرانج (بانتين)».

وتم في يناير 2020 توقيع اتفاقية تفاهم مع حكومة جاوة الغربية في أندونيسيا لتوفير عمالة محلية في منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم.



التوسع



الجدير بالذكر ان أول متجر للولو هايبر ماركت في اندونيسيا تم تدشينه في عام 2016 بواسطة جوكو ويدودو، رئيس أندونيسيا، وتم ذلك إثر عدد من الجلسات الحوارية اثناء زيارته الرسمية لدولة الامارات في 2015. ويقع الفرع الثاني في سيربونغ بمدينة تانقيرانغ في مقاطعة بنتن، والمتجر الثالث في سنتول والذي تم افتتاحه في يوليو 2020.

وسبق لمجموعة لولو العالمية والتي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، أن أعلنت مواصلة خططها التوسعية على الرغم من تحديات جائحة كوفيد 19 حول العالم، كل ذلك مع تنفيذ أعلى معايير السلامة والنظافة والصحة العامة للعملاء والموظفين.