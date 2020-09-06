قادة الصناعة يؤكدون: الاقتصاد العالمي يتعافى من «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد قادة الشركات العالمية أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلةً صعبة قبل التعافي الكامل من تداعيات وباء «كورونا»، وذلك رغم العديد من المكاسب التي تحققت للشركات الرائدة في التقنيات المتقدمة.

وشددوا على ضرورة العمل لتطوير لقاح ضد فيروس «كورونا»، مثمنين الدور المهم الذي اضطلعت به حزم التحفيز الحكومية، التي تم ضخها لدعم الاقتصاد العالمي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 10 تريليونات دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع؛ حيث أشاد الرؤساء التنفيذيون لكل من شركة «مبادلة للاستثمار» و«سيمنس» و«هانيويل» و«شنايدر إلكتريك» بالإجراءات الحكومية السريعة التي تم اتخاذها لحماية الوظائف والشركات، وسط عمليات الإغلاق والحجر الواسعة التي تم اتخاذها في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار وباء «كورونا»، وحذروا من أن حزم التحفيز الاقتصادية قد تؤدي على الأرجح إلى فترة من الركود الاقتصادي في العام 2021، وقد تستمر حتى العام 2022، مع احتمالية تعرض العالم إلى موجة ثانية أو ثالثة من موجات انتشار فيروس «كورونا» في المستقبل.



خلدون المبارك: عودة الأعمال لسابق عهدها سيستغرق بعض الوقت



قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب لشركة «مبادلة للاستثمار»: «شهدنا جميعاً ردود الفعل الاقتصادية الإيجابية على الخطوات المالية التي اتخذتها حكومات معظم الدول، لا سيما في الاقتصادات الكبيرة حول العالم. وأعتقد أن استقرار النشاط الاقتصادي وعودة الأعمال لسابق عهدها سيستغرق بعض الوقت».

وأعرب المبارك عن تفاؤله بإمكانية تعزيز التعافي الاقتصادي، من خلال التوصل للقاحات متعددة محتملة لفيروس «كورونا» وطرحها في السوق، بالإضافة إلى التقدم الذي يتم إحرازه للتوصل إلى مجموعة من العلاجات الأخرى، مضيفا: «أعتقد بأن العالم قد اقترب من ابتكار لقاح لفيروس «كورونا»».



داريوس أدامزيك: الحكومات مطالبة بإيجاد طرق تمويل ذكية



وأكد داريوس أدامزيك، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «هانيويل»، أن الحكومات قد تصرفت بسرعة وحسم، وأن الاهتمام يجب أن ينصب الآن على تمويل حزم التحفيز الكبيرة التي استخدمت لدعم الاقتصاد العالمي. وقال: «أطلقت الحكومات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الأخرى الكبيرة حزماً تحفيزية كبيرة خلال أزمة الوباء. وسيتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم إيجاد طريقة ذكية لتمويل هذه الحزم دون إلحاق الضرر بالاقتصادات في المستقبل».

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جان باسكال تريكوار: «الصغيرة والمتوسطة» شريان حياة الاقتصاد



ومن جهته، حذر جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «شنايدر إلكتريك» من تعرض الشباب حول العالم إلى شبح البطالة، ومواجهته للكثير من الصعوبات في سبيل إيجاد فرص عمل، في ظل حالة من الكساد الاقتصادي سيشهدها العالم في السنوات المقبلة.

وقال: «لقد ركزت الإجراءات الوقائية بشكل كبير على فئة كبار السن في مجتمعاتنا، وتجاهلت خطورة البطالة التي تهدد جيلًا كاملًا من الشباب الذين يمثلون مستقبل عالمنا. ونعمل عن كثب مع الحكومات والمؤسسات الأخرى؛ لتدريب الكفاءات الشابة وإعدادها للمستقبل».

وأضاف تريكوار: «يجب أن تشمل الحوافز الحكومية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي هي شريان حياة الاقتصاد العالمي. حيث تعتمد الشركات الكبيرة، بما في ذلك «شنايدر إلكتريك» على نظام بيئي يضم العديد من الموردين والشركات الصغيرة، ومن المهم جدًا أن نعمل على تقديم الدعم لهذه الشركات خلال الأزمة، ومساعدتها على تحديث عملياتها، وعلى التحول الرقمي، لتصبح أكثر استدامة واستعداداً للمستقبل».



جو كايسر: استثمار الأموال في صناعات المستقبل وليس التقليدية

ومن جهته، أكد جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» على ضرورة استخدام حزم التحفيز الحكومية بشكل ملائم. وقال: «رغم أهمية الدعم الحكومي وحزم التحفيز الاقتصادية الضخمة، فإن الأهم من ذلك كيفية استثمار هذه الأموال في صناعات المستقبل وليس الصناعات التقليدية؛ لأن هذه الصناعات لن تستطيع الصمود في السنوات المقبلة. مشدداً على أهمية وضوح الأهداف لتجاوز الأزمة نحو مستقبل أفضل».



الرؤساء التنفيذيون: الاستدامة والتحول الرقمي على رأس جدول الأعمال

اتفق الرؤساء التنفيذيون على أن الأزمة ستعزز من جهود التحول الرقمي في معظم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تكريس مفهوم الاستدامة، مؤكدين أن شركاتهم التي تستثمر في مجالات التكنولوجيا والابتكار قطعت خطوات كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف.

وقد عملت «مبادلة»، خلال السنوات القليلة الماضية، على تركيز استثماراتها في مجال التكنولوجيا، عوضاً عن الاستثمار في بعض القطاعات التقليدية، التي دأبت على الاستثمار فيها سابقاً. وقد بدأت الشركة في تسريع ذلك التوجه منذ ظهور جائحة «كوفيد-19».

وقال خلدون المبارك: حتى قبل ظهور الوباء، كانت محفظتنا الاستثمارية تركز على القطاعات الواعدة وقطاعات المستقبل مثل الطاقة، والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والتنقل، والأتمتة، والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وتؤكد الأزمة التي نشهدها الآن أن توجهنا الاستراتيجي كان وما زال توجهاً سليماً؛ ولذلك سنواصل الاستثمار بقوة في هذه المجالات».

واختتم المبارك قائلاً: «لقد تغير العالم كثيراً وعلينا أن نواكب التطورات من حولنا. وسيعتمد النجاح في المستقبل على قدرة الشركات والدول والأفراد على مواكبة هذا التغير، وإدراك آليات العالم الجديد، استعداداً لمرحلة ما بعد الوباء».

من جانبه، قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس: «سيشكل استخدام الهيدروجين لإنتاج الكهرباء تطوراً مهماً في مجال الطاقة. ومع ذلك، فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة أعلى من تكلفة إنتاجه من مصادر الطاقة التقليدية، ولا يمكن التغلب على هذه الفجوة إلا من خلال تسعير الكربون. وأضاف: «يتمثل أحد التحديات التي تواجهنا على الصعيد العالمي في كيفية التوصل إلى آلية تنظيمية موحدة لتسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبمجرد التوصل إلى هذه الآلية، سيكون بمقدورنا أن نُسهم في إحداث تغيير جذري إيجابي في قضايا البيئة».

وقال جان باسكال تريكوار (شنايدر إلكتريك): نلاحظ ازدياد الوعي بقضايا الاستدامة بعد ظهور وباء «كورونا»؛ حيث أدرك العالم أن الوباء والتغير المناخي يشكلان نتائج ثانوية للأنشطة البشرية والتحضر والنمو السكاني. وأضاف: أن توفير الطاقة وتعزيز كفاءتها يمكن أن يلعبا دوراً رئيسياً في دفع عجلة الاستدامة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي الذي تسارعت وتيرته نتيجة انتشار الوباء سيكون عاملاً رئيسياً في هذه العملية، بعد أن أدرك الجميع أهمية المرونة والموثوقية. ولقد أدركنا اليوم أهمية المراقبة والتحول الرقمي كعوامل تساعدنا على توقع الأحداث المستقبلية.