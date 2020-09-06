الهيدروجين يعيد صياغة سلاسل الطاقة العالمية.. 3 تحديات تعيق توظيفه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"



أشار عدد من الخبراء المشاركين في إحدى جلسات المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي اختتمت أعمالها، أمس السبت، إلى أن التوجه الداعم لتطوير الهيدروجين كمصدر للطاقة؛ سيسهم في إعادة صياغة سلاسل الطاقة العالمية، وخلق فرص للدول النامية؛ للعب دور مهم في هذا القطاع.

وألقت إليزابيث وينكلماير بيكر، أمين دولة للشؤون البرلمانية في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، كلمة افتتاح للجلسة أعقبها نقاش أداره هولجر لوش، نائب المدير العام لاتحاد الصناعات الألمانية، حول «اقتصاد الهيدروجين العالمي وجهود التحول إلى صناعة مستدامة وإنشاء سلاسل عالمية جديدة للقطاع الصناعي».

صناعة أكثر التزاماً بالبيئة

وقالت إليزابيث وينكلماير بيكر: «تهدف سياستنا الصناعية إلى تحويل الصناعة الأوروبية إلى صناعة أكثر التزاماً بالبيئة، وبالتحول الرقمي وأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات. ولا شك أن سلاسل القيمة الأوروبية المبتكرة والاستراتيجية والتي توظف أرقى التقنيات الرقمية؛ ستلعب دوراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف. ونحن مصممون على مواصلة تعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة. ويسمح الهيدروجين الذي يتم إنتاجه بطريقة صديقة للبيئة بخفض انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة، لا سيما في الصناعة والنقل».

مشاركون

شارك في جلسة النقاش: أرمين شنيتلر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس إنيرجي»، والرئيس التنفيذي لرابطة الهندسة الكهربائية والتقنيات الإلكترونية وتقنيات المعلومات، والدكتورة كريستين ويستفال، المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية وعضو المجلس الوطني للهيدروجين، ودانيل ميلز، مدير إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين في شركة «بي أو سي» التابعة لمجموعة لايند الأسترالية.

ويرى العديد من الخبراء أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة قد يكون الطريقة الوحيدة الأكثر فاعلية للحد من انبعاثات الكربون الضارة ومعالجة تحدي التغير المناخي. ويتوجب على دول العالم لتتمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ الاهتمام بشكل أكبر بإيجاد حلول تسهم في الحد من انبعاثات الكربون الضارة. كما يتوجب على الشركات العاملة في القطاع الصناعي الدفع بهذا الاتجاه. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تنامي الاهتمام بالهيدروجين ومشتقاته كبديل للوقود الأحفوري في القطاع الصناعي؛ وذلك لتمكنيه من لعب دوره في تحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاق باريس.

Advertisements

سوق عالمية للهيدروجين

وتطرق الخبراء المشاركون في الجلسة لمناقشة التحديات التي تعيق بناء سوق عالمية للهيدروجين، والدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه السوق في الحد من انبعاثات الكربون.

وأشارت الدكتورة كيرستن ويستفال إلى أن مصادر الطاقة المتجددة غيّـرت مشهد الطاقة العالمي، وأن الهيدروجين يمكن أن يكون له تأثير مماثل في المستقبل. وقالت: «كثيراً ما يشار إلى الهيدروجين على أنه «نفط المستقبل»؛ لكن علينا أن نقطع شوطاً طويلاً قبل أن نرى سوقاً عالمية للهيدروجين تماثل سوق النفط الحالية. وفي حال تم إنشاء سوق عالمية للهيدروجين، فأعتقد بأنها ستكون مختلفة كلياً عن أسواق النفط، خاصة وأن الهيدروجين يمكن إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تطوير سلاسل قيمة للطاقة، توفر العديد من الفرص لكل من الدول الغنية بالطاقة المتجددة، وللدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا الطاقة».

وأضافت: «يوفر الهيدروجين الكثير من الفرص، وستشكل الشراكات العالمية وطبيعتها عاملاً حاسماً في الطريقة التي ستتم من خلالها الاستفادة من هذه الفرص، وهذا أمر مهم للغاية من وجهة النظر السياسية والجغرافية الاقتصادية، ويتطلب تحديد المشاريع المشتركة عبر سلاسل الطاقة العالمية. أما بالنسبة للنفط، فالأمر مختلف كلياً؛ حيث يلعب الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية والبنية التحتية الدور الرئيسي في تشكيل سوق النفط العالمية. وقد استغرق العالم وقتاً طويلاً لبناء نظام عالمي لتجارة النفط؛ ولذلك آمل أن يتم تطوير بناء نظام عالمي لسوق الهيدروجين بسرعة أكبر وبطريقة مختلفة».

وأشارت ويستفال إلى أن الاهتمام المتزايد بالهيدروجين، يعود إلى دوره في الحد من انبعاثات الكربون، خاصة بعد تنامي الدعوات المطالبة بوقف الأضرار المتزايدة التي تسببها النشاطات الصناعية والاقتصادية للمناخ، والإدراك المتزايد لأهمية وضع برامج أكثر مراعاة للبيئة؛ للمساهمة في التعافي من أزمة الوباء، داعية إلى ضرورة اغتنام فرصة الاهتمام المتزايد بقضايا المناخ؛ لدعم التوجه إلى الهيدروجين كمصدر للطاقة وتعزيز حصته في السوق.

وقالت: «أعتقد أن دعم الدول لهذا التوجه في حزم التحفيز؛ سيشكل خطوة مهمة للغاية، لتشجيع التحول في مجال الطاقة. ويحتاج ذلك إلى بناء علاقات ثنائية متينة، وبناء شراكات في مجال الاستيراد والتصدير، وتأسيس مبادئ عالمية لحوكمة قطاع الهيدروجين. ولا شك أن علينا دراسة كافة جوانب إنتاج واستهلاك الطاقة؛ لبناء نظام جديد للطاقة؛ يسهم في التخلص من انبعاثات الكربون».

خفض كُلفة الإنتاج

بدوره، أشار أرمين شنيتلر إلى أن نحو 20% إلى 25% فقط من الاستهلاك العالمي للطاقة موجه لإنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكداً أنه يمكن تلبية هذه النسبة من الاستهلاك؛ عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مما يسهم في خفض نسب انبعاثات الكربون. ويمكن أن نزيد من استخدام الطاقة المتجددة لتصل نسبة ما تغطيه من احتياجات الطاقة العالمية إلى ما يقرب من 50%. ولكن سيبقى علينا أن نغطي حوالي نصف إجمالي استهلاك الطاقة العالمي باستخدام مصادر غير متجددة للطاقة، مما يزيد من حاجتنا إلى ابتكار حلول صديقة للبيئة. ولا شك في أن الهيدروجين يسهم في سد هذه الفجوة إذا ما استطعنا خفض كُلفة الإنتاج؛ لتشجيع القطاع الصناعي على التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الهيدروجين؛ لتقليل الانبعاثات الكربونية. وستعتمد هذه الجهود على تقليل كُلفة الطاقة المتجددة باستمرار مع زيادة إنتاج الهيدروجين.

وقال شنيتلر: «من الضروري العمل على خفض تكاليف إنتاج الهيدروجين أو الهيدروجين الأخضر التي تعتمد بشكل كبير على كُلفة الكهرباء التي يمكن إنتاجها من مصادر متجددة للطاقة؛ لذلك نركز جهودنا لمساعدة شركات القطاع الصناعي في اعتماد هذا التحول؛ للمساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وكذلك، نقوم بضخ الاستثمارات في تطوير التكنولوجيا التي تمكننا من استغلال الفرص التي يتيحها الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى توظيف الجهود؛ لتطوير إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الدول التي تتوافر فيها الظروف الملائمة لهذا الغرض. وعلى المدى الطويل، أعتقد أن الهيدروجين الأخضر يشكل الفرصة الأمثل، وأنه سيستحوذ على حصة كبيرة من سوق الطاقة العالمي».

حصة أكبر

ومن جهته، قال دانييل ميلز: «تشهد الطاقة المتجددة نمواً كبيراً، وتكتسب حصة أكبر من سوق الطاقة، إلا أن إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في الأغلب يتم خلال النهار، عندما يكون الطلب على الكهرباء في أدنى مستوياته، وهو ما يشجع على استخدام الفائض من الكهرباء التي تم توليدها لإنتاج الهيدروجين».

وأضاف ميلز: «على الصعيد الآخر، تشهد أسعار الطاقة ارتفاعاً كبيراً خلال فترة ما بعد الظهر، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية. ونهدف إلى استخدام الهيدروجين كآلية للتخزين للمساعدة في استغلال الفائض الكبير لمصادر الطاقة المتجددة خلال النهار للاستفادة منه لاحقاً لتغطية احتياجات القطاع الصناعي والمنازل من الطاقة».