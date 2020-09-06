أسبوع الملكية الفكرية ينطلق الأحد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ينطلق يوم الأحد أسبوع الملكية الفكرية 2020 الأول من نوعه في المنطقة العربية الذي ستنظمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية بشكل سنوي، والذي يستمر حتى 10 سبتمبر / أيلول، وتشمل هذه المبادرة نحو عشرين فعالية سيُسلّط من خلالها الضوء على أهمية تعزيز قدرات حقوق الملكية الفكرية، وأهميتها لاقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار، من خلال لفت الانتباه إلى التقدم المحرز والتحديات الحالية لتحسين مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020 مرتبتين مقارنة بترتيب العام الماضي لتصبح في المرتبة الـ 34 عالمياً والأولى عربياً.

وأيضاً بالتركيز على تعزيز مئوية الإمارات 2071، وتحفيز وجود مصادر جديدة مثل الاستثمار في الابتكارات، وكذلك تمكين شبابنا المبتكرين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حماية حقوقهم الفكرية لدعم إسهامهم في تطور العلوم والتقنية.

وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي - رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية أطلقت أسبوع الملكية الفكرية بهدف تحفيز الإبداع والابتكار من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية

وقد شارك أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من خبراء الملكية الفكرية في إعداد أنشطة متنوعه ما بين دورات تدريبية وورش عمل وطرح قضايا حول التعديات على حقوق الملكية الفكرية، سوف تقدم من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية الجهاز الفني للجمعية.

وسوف يشارك الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني أمين السر العام بتقديم ورشة عمل عن حق المؤلف والحقوق المجاورة سيسلط من خلالها الضوء على كيفية حماية البرامج التلفزيونية، كما خصص مساء يوم الأربعاء القادم جلسة مفتوحة لمناقشة مواضيع متنوعة حول قضايا الملكية الفكرية، وانعقاد ورشة تدريبية لاستعراض تجربة القطاع الخاص في مجال حماية علاماتها التجارية بمشاركة مجموعة العلامات التجارية، ومكتب طلال أبو غزالة للملكية الفكرية.

ويأتي في إطار جهود جمعية الإمارات للملكية الفكرية تنظيم أسبوع الملكية الفكرية في هذا الوقت تحقيقاً لرسالتها في زيادة وعي مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الملكية الفكرية، وتحقيق أهداف الجمعية في الوقاية من جرائم الملكية الفكرية من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية، والمساهمة في تحسين التصنيف العالمي للدولة في مجال الملكية الفكرية.