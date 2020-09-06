قادة دول يناقشون «استرجاع الازدهار العالمي ما بعد الوباء» خلال «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اتفق رؤساء دول ومسؤولون حكوميون خلال «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في نسختها الافتراضية الاستثنائية نتيجة لانتشار جائحة «كورونا» حول العالم، على أهمية تشديد التعاون وتضافر الجهود الجماعية وتكاتفها من أجل تخفيف عبء التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزها انتشار فيروس «كورونا» في سلاسل الإمداد والإنتاج والتجارة العالمية، مشيرين إلى أن العمل الجماعي وروح الفريق الواحد يعززان من قيم العمل الإنساني في ظل المتغيرات العالمية في الوقت الحالي.

وشارك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى جانب كل من الدكتور أرمين سركيسيان، رئيس أرمينيا، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وسامديتش أكا موها سينا هون سين، رئيس وزراء كمبوديا، من خلال كلمات افتتاحية سلطت الضوء على «استرجاع الازدهار العالمي ما بعد الوباء».



الرئيس البرازيلي يؤكد أن سيطرة بعض الدول على الإنتاج العالمي كبّدت العالم خسائر كبيرة



قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو: «سنعمل مع شركائنا لتحقيق المزيد من التكاتف والتعاون لتصحيح المسار وللتخفيف من تلك الاختلالات في الإنتاج العالمي التي أبرزها الوباء وجعلها أكثر وضوحاً. ولا يخفى على أحد حقيقة أن هناك دولاً معينةً أصبحت تهيمن على بعض أهم مراحل الإنتاج في سلاسل القيمة العالمية، فيما أصبح باقي العالم يعتمد على الإمدادات التي تنتجها هذه الدول. ولا شك في أن هذا الخلل هو الذي يقف وراء النقص في معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي الذي عاناه العالم خلال الوباء».

وأكد «بولسونارو»: من الممكن أن تنخفض الخسائر في الأرواح التي فقدها العالم بسبب وباء كورونا بشكل كبير لو لم تهيمن مجموعة من الدول على الإنتاج العالمي. داعياً إلى إجراء إصلاحات جذرية في النظام العالمي وتعزيز التوجّه نحو دمج عدد أكبر من الدول في سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف: «لو لم يقتصر توريد مثل هذه المواد والمعدات على هذه المجموعة الصغيرة من الدول، لكان ما أفرزه الوباء من خسائر كبيرة في الأرواح أقل مما شهدناه بكثير. ولا شك في أن إيجاد حلول طويلة الأجل للنقص في معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي يتمثل في توفير الفرصة لعدد أكبر من الدول للمساهمة في سلاسل القيمة العالمية، والبرازيل مستعدة للقيام بدورها في هذا المجال».



الرئيس الأرميني: لم يكن أحد ليتخيل أن دولةً خليجيةً مثل الإمارات سترسل معداتها العلمية إلى المريخ

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من جانبه، قال الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان: إن تركيزنا كدولة صغيرة، كان منصبّاً على إعداد شعبنا وتحضيره للمستقبل عبر بناء نظام تعليمي متقدم وعالمي المستوى، ويركز بوجه خاص على العلوم والتكنولوجيا.

وقال: «أرمينيا متأثرة بوباء كورونا مثلها مثل باقي الدول. ونحن جميعاً نواجه التحديات نفسها. والحل هو أن نضطلع بدور رائد ونكون في الصفوف الأمامية نحو المستقبل، مما يعني الاستثمار في التعليم والعلوم والتكنولوجيا. لذا، وبصفتي رئيساً، أنشأتُ مبادرة أطلقنا عليها اسم «الغد المتقدّم»، والتي تتضمن إنشاء مشروعات مشتركة مع شركات عالمية معروفة لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى. وأنا على ثقة تامة في أنه من الممكن جداً تحويل دولة صغيرة إلى دولة حديثة ومتقدمة».

وأوضح الرئيس سركيسيان أن الدول الصغيرة الناجحة في جميع أنحاء العالم تستثمر في العلوم والتكنولوجيا والتعليم، وأنه سيكون من المفيد لها تشارك ما تعلمته واكتسبته من خبرات.

وأضاف: «لقد تحدثت إلى قادة العديد من الدول الصغيرة الناجحة، ودعوت إلى تأسيس نادٍ، وقد يكون هذا النادي مكاناً نجتمع فيه معاً لتبادل خبراتنا. لنعُد ثلاثين عاماً إلى الوراء، لم يكن أحد ليتخيل آنذاك أن دولةً خليجيةً مثل دولة الإمارات العربية المتحدة سيقدّرُ لها أن ترسل معداتها العلمية إلى المريخ؟ لم يكن أحدٌ ليتصوّرَ ذلك إطلاقاً، إلا أننا نراه اليوم حقيقةً واقعةً. لذا، هناك عالمٌ جديدٌ وأفقٌ مفتوح أمام الدول الصغيرة والذكية، وأريد أن أجعل أرمينيا واحدة منها».



ولي عهد الأردن يشدد على ضرورة التضامن بين دول العالم



وحذر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، من توجّه الدول نحو الانعزالية وسياسة النأي بالنفس في مواجهة الأزمة، داعياً إلى مزيد من التضامن والتكاتف وإلى مرحلة جديدة من التعاون العالمي للتصدي للتحديات الناتجة عن الوباء.

وقال: «فبدلاً من التخلي عن نظامنا العالمي المبني على التعاون والتعددية، يؤمن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بأنّ الطريق إلى الأمام مبنيٌّ على التكامل العالمي، أي بإعادة ضبط العولمة للبناء على مواطن القوة والموارد التي يمتلكها كلٌّ منا، لمنفعة الجميع، ممّا يؤدي إلى تآزرٍ وازدهارٍ عالميين».

وأضاف: «بدلاً من الوقوع في فخ القوميات الضيّقة والانقسام، بإمكاننا أن نختار التضامن العالمي وإعادة بناء الاقتصاد. وبدلاً من عمل كل دولة بمعزل عن العالم، وتكديسها للمواد الغذائية والمعدات الطبية، بإمكاننا أن نسعى إلى توازن أفضل، بين الاكتفاء الذاتي والتكافل».

رئيس وزراء كمبوديا: «كورونا» ستسرع التعاون بين دول مجموعة «آسيان»



وقال رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين: أن الوباء أوجدَ فرصةً لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأوضح: «في حين أن الوباء أثر بشدة في الصحة العامة والتجارة الدولية والاستثمار وسلاسل القيمة العالمية والازدهار على مستوى العالم، إلا أن الأزمة عززت من قدرتنا على تسريع تبني أسس ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة من حيث التحول الرقمي في كافة الصناعات والمؤسسات، وفي طرق التواصل، وانسياب وتدفق الأعمال».

وقال: «لقد اعتمدت دول رابطة آسيان على سلاسل القيمة العالمية، إلا أن الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا ستساعدنا على الارتقاء بجهودنا المشتركة والعمل معاً لإنشاء سلسلة إقليمية لتعزيز الاستثمار والأنشطة التجارية بين الدول الأعضاء في الرابطة».