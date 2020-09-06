4000 منتج من «الإمارات التعاونية» على تطبيقات التوصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت اقتصادية دبي عن تنسيق تحالف بين «جمعية الإمارات التعاونية»، والشركاء الاستراتيجيين من المنصات الإلكترونية «طلبات» و«كريم» و«دكاني»، لتوفير تجربة تسوق آمنة وسهلة لجمهور المستهلكين من جميع أنحاء إمارة دبي. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحكومية المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته، وتزامناً مع العمل على الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم كل من «طلبات» و«كريم» و«دكاني» بعرض ما يصل إلى 4000 منتج من «جمعية الإمارات التعاونية» على أن يتم توصيلها للمستهلكين في غضون 60-90 دقيقة من وقت الشراء عبر الإنترنت مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها لضمان سلامة جميع الأطراف المعنية. وسيتم زيادة عدد المنتجات المعروضة في الوقت المناسب ووفقاً لطلبات وردود فعل المستهلكين.

توعية مجتمع الأعمال

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وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يسعدنا تنسيق هذا التعاون البناء والذي ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى توعية مجتمع الأعمال والمستهلكين بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع، حيث لوحظ إقبال المواطنين والمقيمين على استخدام التطبيقات الذكية كبديل عن الشراء التقليدي كونها تشكل جزءاً من الإجراءات التي يتبعونها لتفادي الاختلاط بالآخرين. وسيساهم التعاون في توصيل احتياجات ومستلزمات المستهلكين بكل سهولة ويسر، وبطريقة آمنة وذات كفاءة عالية».

ومن جانبه، قال محمد يوسف الخاجة، مدير عام جمعية الإمارات التعاونية: «لقد تعاونا مع طلبات وكريم ودكاني لضمان سرعة التوصيل وتوفير المزيد من الراحة لعملائنا. ونحن نعتقد أن هذا سيساعدنا على تلبية الاحتياجات المتصاعدة لعملائنا المخلصين وعملائنا الجدد بصورة أفضل. لقد اعتدنا دائماً على السعي للحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، وستساعدنا التطورات الجديدة على فهم احتياجات المتسوقين لدينا بشكل أفضل. ونتقدم بخالص الشكر لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي على جهودهم ودعمهم المتواصل».

تسوق البقالة

وكشريك استراتيجي، قال محمد يلدريم، المدير العام لشركة طلبات الإمارات العربية المتحدة: «نحن متحمسون للفرصة المتاحة أمامنا للعمل مع جمعية الإمارات التعاونية، وتوصيل بضائعهم للعملاء بسرعة قياسية».

وقالت غيد المكاوي، المدير العام لشركة كريم في الإمارات: «لقد أصبح تسوق البقالة عبر الإنترنت شيئاً معتاداً بالنسبة للعديد من العملاء في دولة الإمارات، ونحن نعتقد أن هذا قد أصبح الوضع الطبيعي في الوقت الحالي نظراً لما يوفره من راحة وأمان وسهولة».

وقال فيصل بن حيدر، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة دكاني: «دكاني شركة وطنية إماراتية وستقوم، بالتعاون مع جمعية الإمارات التعاونية، بتقديم حلول تقنية متطورة ومبتكرة لضمان عملية تسوق سلسة وسهلة عبر الإنترنت ومدعومة بالمحفظة الإلكترونية. كما تتيح للعملاء ميزة التقرير الذكي للاستهلاك، وخيار حجز الطلبات مسبقاً».