شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد يوضح أهداف صندوق مصر السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن صندوق مصر السيادى أحد الأفكار التي لها علاقة بإدارة الأصول غير المستغلة لتعميق فكرة الاستثمار ويدر دخلاً متزايدًا للدولة المصرية، موضحًا أن هناك تجارب دولية فى كثير من دول العالم لإنشاء صناديق استثمارية في ظل لا مركزية إدارة الأصول.

ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، في تصريحات لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، إلى أنه لم يكن في السابق حصر كامل للأصول المصرية، حيث كانت الأصول المصرية موزعة بين الجهات الحكومة المتخلفة والوزارات بالشكل الذى يصعب معه خلق فرص استثمارية للمستثمر.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أنه لابد من وجود خريطة واضحة للأصول المعتبرة التي يمكن الاستثمار بها، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادى يفتح آفاقا للاستثمار ويسعى لتحقيق عائدات من خلال الاستثمار في الأصول، ووضع صورة للاقتصاد في الدولة، موضحا أن هذا سينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادى للدولة المصرية، لافتا إلى أن الاستثمار يبحث عن الاستقرار وهو ما يتوافر فى مصر بالوقت الحالى.