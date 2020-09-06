شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التغطيات التأمينية على المنازل ضد مخاطر الانهيار وطرق التعويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد نمط التأمين على المنازل من الأشكال المستحدثة على المجتمع المصرى، ولكنها ذات أهمية كبيرة ، فهى نوع من الأمان على أبسط الممتلكات لدى الفرد، وتشمل التغطية حماية المنازل سواء المبانى فقط، أو المحتويات فقط أو كلاهما معًا، من مخاطر الحريق والصواعق والانفجار والزلازل، العواصف والفيضانات، طفح أو انفجار خزانات أو أجهزة أو أنابيب المياه، الارتطام أو الاصطدام الناتج عن المركبات أو الطائرات ما يتسبب عنه التصدعات أو الانهيارات، وكذلك الاضطرابات وأعمال الشغب والاضطرابات العمالية.

ويتم التعويض إذا أصبح منزل المؤمن له غير قابل للسكن نتيجة المخاطر المؤمن عليها، بسكن بديل -حتى مدة 90 يومًا- حتى يتم اصلاح المنزل مرة أخرى، وفي حالة حدوث حريق أو انفجار والتسبب بإصابة أو وفاة مالك المنزل أو أحد أفراد عائلته كنتيجة مباشرة عن هذه المخاطر التي وقعت في مكان السكن، ستعوض شركة التأمين عن الوفاة أو الإعاقات الكلية الدائمة والنفقات الطبية حتى الحدود المؤمن عليها، وقد تحتاج الى ملحق منفصل فى حالة الإحتياج الى توسيع التغطية التأمينية لتشمل أخطاراً إضافية كالعواصف، والفيضان، وتسرب الماء من الأنابيب، والأضرار والاضطرابات والانفجار الناجم عن الآلات والأجهزة التي تشكل جزءاً من الأملاك المؤمنة، وإذا كان مالك المنزل مطالباً بأي مسؤولية قانونية للدفع لطرف ثالث كتعويض بسبب الحادث الذي نتج عنه إصابة (مميتة أو غير مميتة) أو ضرر للممتلكات، فإن الشركة ستساعد في دفع تلك التكاليف.

وهناك ثلاثة مستويات للتغطية التأمينية

1. القيمة النقدية الفعلية – تغطي القيمة الفعلية للمنزل و الممتلكات بعد خصم الاستهلاك من القيمة الفعلية وقت وقوع الخسارة.

Advertisements

2. توسيع تكلفة الاستبدال – القيمة النقدية الفعلية دون خصم الاستهلاك، لتوفير القدرة على إصلاح أو إعادة بناء المنزل إلى الحالة الأصلية.

3. تكلفة الاستبدال المضمونة – بعض شركات التأمين تقدم تغطية استبدال موسعة حيث يتم دفع تكاليف الإصلاح أو إعادة بناء المنزل – حتى لو كان أكثر من حد الوثيقة وقت حدوث الخسارة، وهذا يعني أن شركة التأمين توفر تغطية أكثر من سعر المنزل عند الشراء، ولكن عادة ما يكون هناك سقف يتراوح ما بين 20-25٪ أعلى من الحد.

وبعض خبراء التأمين على مستوى العالم ينصحون جميع أصحاب المنازل بشراء تغطية تكلفة الاستبدال المضمونة إذا كانوا يخططون للإقامة في المنزل لمدة طويلة، حيث يحتاج ملاك المنازل إلى تأمين كافٍ لإعادة بناء المنزل، ويفضل أن يكون ذلك بالأسعار الجارية والتي ربما تكون قد ارتفعت منذ الشراء أو البناء.

والحقيقة أن ملاك المنازل غالبًا ما يرتكبون خطأ عندما يقومون بشراء تغطية تأمينية "منزل فقط"، وذلك لتغطية قيمة الرهن العقاري، ولكن عادة ما تعادل هذه التغطية 90٪ من قيمة المنزل بسبب الأسعار السوقية المتقلبة، لذلك من الأفضل دائمًا الحصول على تغطية تفوق قيمة المنزل، والتغطية المضمونة سوف تمتص زيادة التكاليف وتوفر تغطية شاملة للمنزل إذا ما ارتفعت أسعار البناء.