6957 ترخيصا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه في 7 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ بداية عام 2020 حتى نهاية يوليو الماضي 6957 ترخيصا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه للمنتجات التي حددتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار رفع قدرة المنتجات المتداولة في الأسواق والحد من الهدر في استهلاك المياه للحفاظ على الموارد المائية بالمملكة للأجيال القادمة.

وتصدرت المنتجات الصينية قائمة التراخيص بـ2992 ترخيصا، تلتها المنتجات المصنعة في إيطاليا بـ1630 ترخيصا، وحصلت المنتجات المصنعة في ألمانيا على 815 ترخيصا، والمنتجات الأمريكية على 498 ترخيصا، والمنتجات التركية على 243 ترخيصا. ووصل عدد المنتجات الوطنية الحاصلة على ترخيص 56 منتجا سعوديا.

وأوضحت المواصفات السعودية أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه توضح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة، وهي (خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، وخلاطات المطابخ، وخلاطات مقاعد الاستنجاء، وخلاطات الشطافات، وخلاطات المراوش، ورؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/ الثنائي، والمبولة بنظام التدفق).

ودعت المواصفات السعودية المستهلكين للحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه الأكثر ترشيدا وتوفيرا في قيمة الاستهلاك.

منتجات ترشيد استهلاك المياه

6957 ترخيصا منذ بداية 2020 حتى نهاية يوليو

المنتجات الصينية2992 ترخيصا

المنتجات الإيطالية 1630 ترخيصا

المنتجات الألمانية 815 ترخيصا

المنتجات الأمريكية498 ترخيصا

المنتجات التركية 243 ترخيصا

المنتجات الهندية202 ترخيص

المنتجات الفرنسية108 تراخيص

المنتجات التايلاندية108 تراخيص

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المنتجات البرتغالية82 ترخيصا

المنتجات الإندونيسية 78 ترخيصا

المنتجات السعودية 56 ترخيصا

المنتجات الباكستانية39 ترخيصا

المنتجات الفيتنامية38 ترخيصا

المنتجات السويسرية 30 ترخيصا

المنتجات الإسبانية13 ترخيصا

المنتجات الإماراتية 6 تراخيص

المنتجات الأسترالية 6 تراخيص

المنتجات التايوانية 5 تراخيص

المنتجات المكسيكية4 تراخيص

المنتجات النرويجية2 ترخيص

المنتجات الفنلندية2 ترخيص