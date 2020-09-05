6957 ترخيصا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه في 7 أشهر

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وتصدرت المنتجات الصينية قائمة التراخيص بـ2992 ترخيصا، تلتها المنتجات المصنعة في إيطاليا بـ1630 ترخيصا، وحصلت المنتجات المصنعة في ألمانيا على 815 ترخيصا، والمنتجات الأمريكية على 498 ترخيصا، والمنتجات التركية على 243 ترخيصا. ووصل عدد المنتجات الوطنية الحاصلة على ترخيص 56 منتجا سعوديا.
وأوضحت المواصفات السعودية أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه توضح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة، وهي (خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، وخلاطات المطابخ، وخلاطات مقاعد الاستنجاء، وخلاطات الشطافات، وخلاطات المراوش، ورؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/ الثنائي، والمبولة بنظام التدفق).
ودعت المواصفات السعودية المستهلكين للحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه الأكثر ترشيدا وتوفيرا في قيمة الاستهلاك.
منتجات ترشيد استهلاك المياه
6957 ترخيصا منذ بداية 2020 حتى نهاية يوليو
المنتجات الصينية2992 ترخيصا
المنتجات الإيطالية 1630 ترخيصا
المنتجات الألمانية 815 ترخيصا
المنتجات الأمريكية498 ترخيصا
المنتجات التركية 243 ترخيصا
المنتجات الهندية202 ترخيص
المنتجات الفرنسية108 تراخيص
المنتجات التايلاندية108 تراخيص
المنتجات البرتغالية82 ترخيصا
المنتجات الإندونيسية 78 ترخيصا
المنتجات السعودية 56 ترخيصا
المنتجات الباكستانية39 ترخيصا
المنتجات الفيتنامية38 ترخيصا
المنتجات السويسرية 30 ترخيصا
المنتجات الإسبانية13 ترخيصا
المنتجات الإماراتية 6 تراخيص
المنتجات الأسترالية 6 تراخيص
المنتجات التايوانية 5 تراخيص
المنتجات المكسيكية4 تراخيص
المنتجات النرويجية2 ترخيص
المنتجات الفنلندية2 ترخيص
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