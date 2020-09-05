شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخفض سعر البيع الرسمى للخام العربى الخفيف لآسيا فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم السبت أن أرامكو السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا فى أكتوبر بمقدار 1.40 دولار للبرميل وذلك بخصم 50 سنتا للبرميل مقابل متوسط سعر خامى عمان ودبى. وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربى الخفيف إلى شمال غرب أوروبا دولارين للبرميل عن سعر تسوية خام برنت وذلك بانخفاض 20 سنتا عن شهر سبتمبر،وحددت أرامكو سعر البيع الرسمى لخامها العربى الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 1.05 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت، وذلك انخفاضا 60 سنتا مقارنة بالشهر الماضى.

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