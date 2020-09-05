شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تشترى سبيكة ذهب عيار 24 بسعر 10 آلاف جنيه فقط؟.. فى برنامج أسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من المستهلكين يكون لدية فوائض مالية ولا يعرف كيف يستغلها، هذه الأموال قد تكون قليلة يعني لا يمكن الدخول من خلالها في استثمار أو مشروع، وهنا يفكر الجميع في شراء الذهب كخيار سهل وسريع يحفظ قيمة العملة من التغيرات.

وفى حلقة النهاردة من برنامج "أسواق" المذاع على تلفزيون الخليج 365، هنقدملك اسهل طريقة لشراء سبيكة ذهبية عيار 24 وبسعر 10 آلاف جنيه فقط، خاصة أن هذا المبلغ لا يشتري مشغولات ذهبية يمكن الاستفادة منها، بمعني أن شراء مشغولات ذهبية بهذا المبلغ لا يعد ادخارا، بالعكس قد يؤدي إلي خسارتك المصنعية وهي مبلغ ليس بالقليل، لأنها قد تسجل أكثر من مائة جنيه لكل جرام.

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أولا يجب أن نعرف أن السبائك الذهبية في مصر هي من عيار 24، وهنا مبلغ عشرة آلاف جنيه يمكن أن يشتري سبيكة 10 جرامات، لأن حاصل ضرب 10 جرام من الذهب عيار 24 في سعر الذهب من هذا العيار وهو 988 جنيها ستجد سعر السبيكة 9880 جنيها.

هنا البعض يسأل عن قيمة المصنعية أو الرسوم المفروضة على السبائك، وتكون الإجابة أنه يتم فرض 10 جنيهات رسوم على كل جرام، إذن سيتم فرض 100 جنيها فقط على السبيكة، فيصبح إجمالي سعر السبيكة وزن 10 جرامات 9980 جنيها فقط.