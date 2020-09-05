أسعار النفط تسجل 42.66 دولار لبرنت و39.77 للخام الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، 42.66 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية أمس الجمعة، منخفضا بمقدار 1.41 دولار أوما يوازي 3.2%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 39.77 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 1.6 دولار، أو يوازي 3.9%.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين تسعة وعشرة ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكد نوفاك في مؤتمر عبر الإنترنت، أن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل في العام القادم، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب.
وأظهر تقرير حكومى أمريكى انخفاض الطلب المحلى على البنزين فى أحدث أسبوع، وكشفت بيانات رسمية ارتفاع مخزونات نواتج التقطير الوسيطة فى سنغافورة وهى مركز لتخزين النفط فى آسيا فوق أعلى مستوى فى تسعة أعوام وفقا لرويترز .
وتخفض تحالف أوبك بلس، الإنتاج حاليا بنحو 7.7مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.
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