شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة" تشطب السجل الصناعى لشركة "الشرق للبدل" لتوقفها عن الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الصناعة والتجارة شطب السجل الصناعى رقم 45122 لسنة 2018 الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لصالح طه عبد العليم عبد الحليم حسن لشركة الشرق للبدل الكائنة بمصنع مؤجر في مركز شبين القناطر بالقليوبية، وذلك لتوقف المنشأة بصفة نهائية عن الإنتاج.

وجاء في قرار وزارة الصناعة رقم 388 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية، أنه على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانوني للشركة مقدم طلب الإلغاء، وشملت المادة الثالثة نشر القرار بالجريدة الرسمية 17 أغسطس 2020.