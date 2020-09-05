شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر أسعار الذهب اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادى نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لا يوجد ارتفاع فى أسعار الذهب بل انخفض سعره عالميا خلال الفترة الماضية وانخفض نحو 7 جنيهات عن آخر مرة واليوم آخر سعر للذهب 848 لعيار 21 و726 لعيار 18 و969 لعيار 24 والجنيه الذهب 6784 جنيها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، نحن سوق مفتوح على الخارج ونتأثر بالبورصات العالمية مباشرة وأى انخفاض أو ارتفاع فى الخارج يؤثر علينا مباشرة، والسعر يرتفع عدما يكون هناك إحجام عن الشراء.

وتابع: من الممكن أن يستمر الذهب فى الانخفاض لإحجام الطلب عليه وحالة الدول، فهو يتأثر بأى أحداث عالمية وقد تأثر بشدة بأزمة كورونا، ويوم الاثنين تبدأ البورصات العالمية بأسعار أخرى، ويشير المؤشر إلى الارتفاع وليس الانخفاض.