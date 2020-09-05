شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 5-9-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 5-9-2020 في مصر ، والتي سجلت 848 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر، فيما تسجل أوقية الذهب 1937 دولار.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 : 726.85 جنيه

عيار 21 : 848 جنيها

عيار 24 : 969.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6784 جنيها

السعر العالمي : 1937 دولار

عالميا أغلق الذهب على تراجع بتعاملات الجمعة، بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 2 %، بحسب رويترز.

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مؤشر الدولار صعد 0.5 %، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزى العملات الأخرى,

وأظهرت بيانات أمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية 1.37 مليون وظيفة في أغسطس ، وهبط معدل البطالة إلى 8.4 % خلال يوليو .

بالنسبة للمعادن الأخرى نزلت الفضة 0.4 % لتسجل 26.5 دولار للأوقية، وهى متراجعة 3.6 % منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديون 0,4 % ليسجل 2275.8 دولار، وصعد البلاتين 1 % مسجلا 897.87 دولار للأوقية ، لكنه مضى نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعى منذ يونيو منخفضا أكثر من 3.5 %.