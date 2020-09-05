"الاتصالات" يتصدر القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية بنسبة 8.3%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 8.3%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.3%، تلاه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.3%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.9%، ثم قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة وخدمات النقل والشحن والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.3%، 1.2%، على التوالي، وجاء أخيراً قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%.
فيما تصدر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 4.4%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.9%، تلاه قطاع الخدمات المالية وغير المصرفية بنسبة 2.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، ثم قطاعي مواد البناء والبنوك بنسبة 0.9%.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 11180.81 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1849.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.6% مغلقًا عند مستوى 2748.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.21% مغلقًا عند مستوى 13091.84 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.94% ليغلق عند مستوى 951.94 نقطة.
فيما تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 3.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 627.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5% عن الأسبوع الماضي، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.2 مليار جنيه إلى 321.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 188.3 مليار جنيه إلى 192 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 517.5 مليار جنيه إلى 513.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.1%.
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