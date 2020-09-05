شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة "آبل" تعاود الصعود أعلى حاجز 2 تريليون دولار مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الجمعة وخسرت المزيد من المليارات من قيمتها السوقية، لكن السهم تخلص من خسائره لاحقا ونجحت القيمة السوقية في إنهاء جلسة الجمعة أعلى حاجز تريليوني دولار.



وهبط سهم صانعة "آيفون" بحوالي 14% من أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق أغلق عنده في جلسة الأول من سبتمبر/أيلول الجاري عند 134.18 دولار.

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لكن سهم الشركة تعرض لحركة تصحيحية بهبوط نسبته تناهز 5% وبعد خسارة 180 مليار دولار من القيمة السوقية في جلسة أمس الخميس.



وتعرف الحركة التصحيحية بأنها عبارة عن هبوط يتراوح بين 10% و20% من أعلى مستوى مسجل مؤخراً، ودخل سهم "آبل" بالفعل إلى نطاق تصحيحي في جلسة الجمعة عند 107.34 دولار لتهبط القيمة السوقية إلى 1.9 تريليون دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحوالي 0.1% وأغلق الجلسة عند 120.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 123.9 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 2.07 تريليون دولار.