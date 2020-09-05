شكرا لقرائتكم خبر عن 44 مليار دولار خسائر أغنى 10 أشخاص في قطاع التكنولوجيا خلال يوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر أغنى 10 مليارديرات في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة 44 مليار دولار، في جلسة أمس الأول الخميس، مع الموجة البيعية التي شهدتها «وول ستريت». وبحسب مؤشر «بلومبرج» للأثرياء، قاد «جيف بيزوس» الخسائر، حيث انخفضت ثروته 9 مليارات دولار، مع انخفاض سهم «أمازون» 4.6%. وجاء مؤسس تيسلا «إيلون ماسك» في المرتبة الثانية، حيث فقدت ثروته 8.5 مليار دولار من قيمتها، مع هبوط سهم مصنّعة 9%، فيما تراجع سهم «فيسبوك» 4% في الجلسة، ليفقد مؤسسها «مارك زوكربيرج» 4.2 مليار دولار من ثروته.
وبلغت خسائر الرئيس التنفيذي السابق ل«مايكروسوفت»، «ستيف بالمر» 4.8 مليار دولار، كما فقدت ثروة مؤسسي جوجل «لاري بايج»، و«سيرجي برين» 3.6 مليار دولار، و3.5 مليار دولار على الترتيب.
أما «ماكينزي سكوت» الزوجة السابقة ل«بيزوس» فقد تراجعت ثروتها 3.2 مليار دولار، كما فقد «بيل جيتس» مؤسس مايكروسوفت 2.9 مليار دولار.
وتراجعت ثروة «لاري إليسون» مؤسس «أوراكل» نحو 2.4 مليار دولار، فيما خسر مؤسس علي بابا «جاك ما» 1.6 مليار دولار.
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