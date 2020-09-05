شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الأمريكية تعيد التأكيد على منح عقد الحوسبة السحابية لـ"مايكروسوفت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أنها انتهت من إعادة تقييم العقد المقدر بعشرة مليارات دولار ومنح لشركة "مايكروسوفت" لتطوير منومة الحوسبة والسحابية والبنية التحتية التكنولوجية للوزارة.



وأكد بيان رسمي من "البنتاجون" أن "مايكروسوفت" تقدمت بأفضل شروط وملف للفوز بالعقد الممنوح لها بعد سباق بين كبرى الشركات التكنولوجية أبرزها "أمازون دوت كوم" و"آي بي إم".



وذكرت الوزارة أيضا أن شركة "مايكروسوفت" ستقدم أفضل جودة تكنولوجية ةأفضل قيمة بموجب العقد المشار إليه.

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وذكر تقرير نشرته "سي إن بي سي" أن "مايكروسوفت" أبرمت صفقات واتفاقيات مشابهة مع حكومات أجنبية لتقديم خدمات وتطوير البنية التحتية للوحسبة السحابية.



وتجدر الإشارة إلى أن "أمازون" تقدمت بشكوى رسمية عن منح العقد لـ"مايكروسوفت" حيث ترى أن المنافسة لم تكن عادلة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.4% وأغلق جلسة الجمعة عند 214.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 218.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 215.1 دولار.