شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وجهات ركوب الأمواج في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

توفر الخلجان الرملية الاستوائية الساحرة في هاواي، وشواطئ كوستاريكا ذات الرمال الذهبية، أو المدن الساحلية الجذابة على طول الساحل البرتغالي، فرصة مميزة لركوب الأمواج، تناسب جميع الفئات العمرية والمرحلية من المبتدئين والهواة إلى المحترفين. وعلى الرغم من أن الاختيارات قد تختلف حول الشاطئ الأمثل الذي تستطيع ممارسة رياضة التجديف وركوب الأمواج فيه، فإن هناك العديد من الشواطئ مُتفق على أنها الأفضل؛ لتمضية أوقات الإجازات والتمتع بالمناظر الطبيعية المميزة، عدا عن تاريخها الأصيل في الرياضات المائية والمسابقات الدولية.

يمكن لعشاق الشاطئ وخصوصاً الذين يحلمون بالهروب إلى وجهة رائعة تمكنهم من ركوب الأمواج الاختيار بين العديد من المواقع في جميع أنحاء العالم.

1- وايكيكي في أواهو - هاواي

مع المخروط البركاني المهيب الذي يهيمن على المشهد في «أواهو»؛ إحدى جزر هاواي الأمريكية؛ يعد شاطئ «وايكيكي» مكاناً أسطورياً لركوب الأمواج؛ حيث توفر الأمواج الفيروزية الجميلة جولات ممتعة لا نهاية لها على الألواح الطويلة. يمكنك بسهولة وبمجرد أن تخطو على الرمال استئجار لوح للتزلج، وسوف تتعلم ركوبه في أي وقت من الأوقات بمساعدة مدربين من ذوي الخبرة الكبيرة على طول هذا الشاطئ المزدحم الشهير. يمكنك ركوب الأمواج على مدار العام في وايكيكي، وفي الصيف عادة تكون أعداد الزائرين أكبر بكثير.

كل شيء قريب وبمتناول اليد، من فنادق ومطاعم ومتاجر إلى جانب المقاهي الشاطئية للمرح والحصول على كوكتيل استوائي منعش، بعد ركوب الأمواج.

2- شاطئ ماوي - هاواي

محاطة بأشجار النخيل والجبال والمياه الزرقاء الصافية مع مناظر استوائية مدهشة، تعد جزيرة «ماوي» المذهلة في هاواي، والتي تُعرف أيضاً باسم «فالي آيل»، وجهة رئيسية لمحبي ركوب الأمواج مع مجموعة من الأماكن الرائعة؛ لالتقاط أفضل الأمواج، وتمضية أمتع الأوقات. كما تعد «ماوي»، ثاني أكبر جزر الولاية مساحة، موطناً للعديد من فعاليات ركوب الأمواج العالمية التي تجذب الكثير من المشجعين المتحمسين. يمكن أيضاً ممارسة هذه الرياضة من قبل الهواة والمتدربين، وأخذ دروس في ركوب الأمواج.

3- أواهو الشمالي - هاواي

يُعرف «الشاطئ الشمالي» الشهير لجزيرة أواهو على نطاق واسع بين أفراد مجتمع ركوب الأمواج بموجاته الشتوية الهائلة، وباحتضانه للعديد من مسابقات ركوب الأمواج الكبرى من جميع أنحاء العالم. وقد يصل ارتفاع الأمواج بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني، ومارس/آذار، بشكل لا يصدق، إلى 35 قدماً؛ حيث يستطيع فقط راكبو الأمواج الاستمتاع برياضتهم المفضلة شتاء. ومع ذلك، عادة ما تكون المياه هادئة وملائمة أكثر للهواة في الصيف، مع بعض فقرات الغطس أو التجديف واقفاً.



4- هونتينجتون - كاليفورنيا

يقع شاطئ «هونتينجتون» المعروف باسم «سيرف سيتي»، جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على بعد ساعة بالسيارة من لوس أنجلوس. ويقدم جرعة كبيرة من أجواء المياه الرائعة التي يتوق إليها راكبو الأمواج ورواد الشواطئ. يمكنك التجديف على الرصيف المائي بالقرب من وسط المدينة، والتسجيل في المدارس المنتشرة في المنطقة؛ للحصول على دروس تعليمية في ركوب الأمواج على مدار العام. عندما لا تكون على الشاطئ، يمكنك أن تنشغل بعدد من الأنشطة المتعلقة بالمحيطات، ومنها زيارة متحف هونتينجتون بيتش الدولي لركوب الأمواج؛ لاستحضار التاريخ الرائع للمدينة ولرياضة ركوب الأمواج.

5- ويندانسي في لاجولا - كاليفورنيا

تقع بلدة «لاجولا» الجميلة الهادئة في سان دييجو على مسافة ممتدة جنوب ساحل كاليفورنيا. وهي بقعة تاريخية غارقة في ثقافة ركوب الأمواج وموطن لشاطئ «ويندانسي» الشهير بممارسة هذه الرياضة.

وعلى الرغم من أن هذا الشاطئ مخصص لراكبي المحيط ذوي الخبرة الكبيرة فقط، فإنه من الممتع أخذ حمام شمسي، والاستمتاع بمشاهدة الأمواج من الممشى الممهد الذي يمتد فوق الشاطئ.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في ركوب الأمواج وسط ظروف أسهل، يوجد شاطئ لاجولا في الجزء الشمالي من المدينة، وهو مناسب جداً للمبتدئين ويضم العديد من الأماكن؛ لاستئجار الألواح وتلقي الدروس. عادة ما تكون هذه المنطقة مزدحمة بالمحال التجارية وهناك الكثير من وسائل الراحة وأكشاك الطعام والشراب.

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6- بونتا دي ميتا - المكسيك

هادئة وريفية، مع شواطئ واسعة وممتدة. «بونتا دي ميتا» الجميلة هي منطقة ساحلية مذهلة حقاً في البر الرئيسي للمكسيك. وهي موطن للعديد من شواطئ ركوب الأمواج بمياه الياقوت والرمال الذهبية، بما في ذلك شاطئ «لا باهيا الكوف»، و«بالميتاس»، و«لانشا». من خلال رحلة نهارية مثالية ليست بعيدة عن مدينة بويرتو فالارتا، تقع «بونتا دي ميتا» على الخط الساحلي الذي يضم فواصل مائية مثالية لكل من المسافات الطويلة والقصيرة. يمكن حجز مواعيد الدروس مقدماً، وتأجير الألواح في مجموعات متنوعة من متاجر ركوب الأمواج المحلية.

7- شواطئ نازاري - البرتغال

مع أكثر من 1000 ميل من السواحل المثيرة ومناظر المحيطات الصخرية إلى الخلجان الرملية الواسعة، تعد البرتغال موطناً للعديد من الأمواج المثالية على الشواطئ المذهلة التي تجذب راكبي الأمواج المتحمسين طوال العام. كما أنها وجهة رائعة لمحبي الشواطئ ومحترفي الألعاب المائية الشغوفين. في فصل الشتاء، يتوجه المغامرون بأعداد كبيرة إلى بلدة «نازاري»، وهي واحدة من أشهر المنتجعات الساحلية بأمواجها العالية والقوية، ما يجعلها مثالية لركوب الأمواج، وشواطئها الرملية التي يعدها البعض من بين أفضل الشواطئ في البرتغال.

هناك أيضاً عدة تجمعات لركوب الأمواج المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي تلبي احتياجات جميع المستويات. ومن بينها تأتي «كاشكايش» وهي من أشهر هذه الأماكنح حيث يمكن الوصول إليها بسهولة بالقطار من لشبونة في غضون 30 دقيقة. كما تعد منطقة «سيسيمبرا» الخلابة الأخرى إحدى الخيارات الممتازة؛ لقضاء عطلة لا تنسى.

8- شواطئ بالي - إندونيسيا

يعد العديد من راكبي الأمواج أن «بالي» هي الوجهة المُثلى لهم؛ حيث توفر الجزيرة الاستوائية أمتع لحظات ممارسة هذه الرياضة وبشكل استثنائي على مدار العام وفي معظم شواطئها. تتمتع المنطقة بقوة جذب فائقة لراكبي الأمواج ومحبي الشواطئ من جميع أنحاء العالم. هناك الكثير من دور الضيافة والمقاهي المحلية ذات الأسعار المعقولة، وستلتقي بالعديد من راكبي الأمواج المتحمسين من جميع الأعمار والجنسيات.

9- بورتو فيجو - كوستاريكا

بالنسبة لراكبي الأمواج تُعرف كوستاريكا على أنها «أسعد مكان على وجه الأرض»؛ حيث تفتخر هذه الدولة باستحواذها على بعض من أفضل الأماكن؛ لممارسة هذه الرياضة حول العالم.

على ساحل الكاريبي، في الجنوب الشرقي للبلاد، تتلاطم الأمواج على الشواطئ الرملية لبلدة «بورتو فيجو» المعزولة بجوار الغابات المطيرة المورقة. وفي الجانب الغربي المقابل، يعد شاطئ «ويتش روك» وموجاته العاتية أحد أشهر أماكن ركوب الأمواج في البلاد، وهو المفضل للمبتدئين ومتوسطي الخبرة، خصوصاً بين شهري ديسمبر/كانون الأول ومارس/آذار.

10- تاجزوت وأصيلة - المغرب

في شمال إفريقيا، يعد المغرب وجهة استثنائية لركوب الأمواج على مدار العام؛ حيث تتنوع الشواطئ الممتدة على طول ساحله الفريد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط، ويجذب شهرا أكتوبر/تشرين الأول إلى إبريل/نيسان راكبي الأمواج من جميع المستويات من جميع أنحاء العالم. أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحديات أكبر، فمن الأفضل الذهاب في منتصف فصل الشتاء والتمتع بالأمواج العالية. يعد شاطئ «تاجزوت» وشاطئ «أصيلة» مكانين رائعين؛ لممارسة الرياضات المائية هناك إضافة للعديد من الشواطئ الأخرى.

11- بوندي - أستراليا

يعد شاطئ «بوندي» الشهير أحد أكثر الشواطئ الأسطورية لركوب الأمواج في أستراليا. يقع على بعد 4 أميال من وسط سيدني، وهي منطقة جذب سياحي رئيسية، وفي الأغلب تكون المحطة الأولى عند وصول الزوار إلى المدينة. كما أنها مفضلة لدى السكان المحليين أيضاً. مع المناظر الطبيعية الخلابة والأمواج الكريستالية الزرقاء على مدار العام، ليس من المستغرب أن يجذب شاطئ «بوندي» راكبي الأمواج المتحمسين الذين يرغبون في التقاطها في هذه الوجهة الشهيرة بمياهها الدافئة. تشتهر المنطقة عموماً بالثقافة المفعمة بالحيوية؛ حيث إنها تعد موطناً للعديد من المقاهي والمطاعم والمتاجر وأسواق المواد الغذائية ومسارات المشي الجميلة.