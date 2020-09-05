سيولة «استثنائية» تبقي الأسهم في مسار صاعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصلت الأسهم المحلية أداءها الإيجابي للأسبوع السادس على التوالي، محققة مكاسب أسبوعية متواضعة بنسبة 0.59% في سوق دبي المالي، و0.4% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط سيولة قوية شهدتها أسهم محددة.

وقفزت السيولة الأسبوعية إلى نحو 5 مليارات درهم، بتداول 3.4 مليار سهم، التي نفذت عبر 41 صفقة، وشهد سوق دبي 2.82 مليار درهم، بتداول 2.85 مليار سهم، كما شهد سوق أبوظبي 2.24 مليار درهم، بتداول 563.3 مليون سهم.

استقطبت 8 أسهم في السوقين، نحو 76% من السيولة الأسبوعية، التي تشمل سيولة استثنائية، سواء لتبادل الحصص، أو عبر تداولات المستثمرين الطبيعية، حيث شهد «الإمارات دبي الوطني» سيولة قوية بنحو 1.38 مليار درهم، و«أبوظبي الأول» 608 مليون درهم، و«الدار» 517 مليون درهم، و«العالمية القابضة» 471 مليون درهم، و «أبوظبي التجاري» 277 مليون درهم، و«أرابتك» 245.4 مليون درهم، و«إعمار العقارية» 202 مليون درهم و«الاتحاد العقارية» 204 ملايين درهم.



سوق دبي المالي



وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 0.59%، مضيفاً 13.4 نقطة مكاسب، بعدما تجاوز خسائر أول جلستين، ليواصل بذلك ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي، حيث أغلق المؤشر العام للسوق عند 2282.7 نقطة، مرتفعاً من أدنى مستوى له عند 2230.68 نقطة.

وتلقى المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع، دعماً من قطاعات مختلف مثل العقارات الذي ارتفع 2% والتأمين 4% والاستثمار 1.2% والخدمات 2% والسلع 15%.

وتباينت أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك، مع إغلاق «دبي الإسلامي» على ارتفاع 3.38% عند مستوى 4.28 درهم، وسط تداولات بقيمة 129 مليون درهم، إلا أن «الإمارات دبي الوطني» تراجع 2.7% عند 10.8 درهم، حيث شهد سيولة قوية لافتة بلغت 1.38 مليار درهم، منها نحو مليار درهم خلال جلسة واحدة.

وارتفع مصرف «عجمان» 3.45% و«أملاك» 3.22% و«جي إف إتش» 1.95% و«الإثمار» 31.4%.

كما ساهم «إعمار العقارية» في دعم السوق، بعدما ارتفع 2.05% إلى 2.99 درهم، بتداول 202.7 مليون درهم، و«إعمار مولز» 1.44% إلى 1.43 درهم، و«إعمار للتطوير» 0.89%، كما ارتفع «الاتحاد العقارية» 1.7% إلى 0.302 درهم، بتداول 204 ملايين درهم، وارتفع «أرابتك» 13.56% إلى 0.695 درهم، بتداولات بقيمة 245.46 مليون درهم.

وفي الاستثمار، ارتفع «شعاع» 7% إلى 0.700 درهم، بتداول 122 مليون درهم، و«سوق دبي» 1.06% و«دبي للاستثمار» 0.83%.

وفي التأمين، سجلت بعض الأسهم، أداءً قوياً، حيث ارتفع «أمان» 10.7%، كما ارتفع «سلامة» 7.24% إلى 0.711 درهم، بتداول 86 مليون درهم، و«تكافل الإمارات» 5.8%، بينما تراجع «دار التكافل» 5.4%.

وفي السلع، قفز سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 16.5% إلى 0.141 درهم.

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سوق أبوظبي



وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، للأسبوع السادس على التوالي، حيث سجل تحسناً طفيفاً بنسبة 0.38%، أي بنحو 17 نقطة، ليغلق عند 4552.19 نقطة.

وصعد قطاع البنوك 0.7% والاستثمار 0.66%، كما ارتفع العقار 2.7% والصناعة 5.5% والسلع 4% والخدمات 1.47%.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» 1.23% ليغلق عند مستوى 11.56 درهم، بعدما استقطب سيولة قوية هي الأكبر في السوق، بنحو 608 ملايين درهم، كما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1% إلى 4.07 درهم، وتراجع «أبوظبي التجاري» 1.77% إلى 5.55 درهم، بتداول 277 مليون درهم.

وسجل سهم «الدار العقارية» ثاني أكبر قيمة تداولات في السوق بنحو 517.4 مليون درهم، كما ارتفع 3% إلى 2.1 درهم.

وهبط سهم «اتصالات» 1.07% إلى 16.72 درهم، بتداول 125 مليون درهم.

وارتفع سهم «العالمية القابضة» 1.2% إلى 37 درهماً، بتداول 471.2 مليون درهم، و«إشراق» 0.26%، بينما تراجع «الواحة كابيتال» 2.2% و«أم القيون للاستثمارات» 8%.

وتراجع سهم «أدنوك للتوزيع» 5.9% و«طاقة» 2%، بينما ارتفع «دانة غاز» 3.6% إلى 0.749 درهم.



الاستثمار الأجنبي يواصل الضخ في دبي



أظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، تبايناً واضحاً في توجهات المستثمرين الأجانب، حيث سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 45.5 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي بنحو 216.3 مليون درهم. وبلغت إجمالي مشترياتهم في السوقين نحو 2.46 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 2.63 مليار درهم.

وسجل المواطنون محصلة شراء في سوق أبوظبي بنحو 197 مليون درهم، لكن سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 52 مليون درهم، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 2.15 مليار درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو ملياري درهم.

وسجل العرب محصلة شرائية بقيمة 10.3 مليون درهم، والخليجيون 16 مليون درهم. وسجلت المؤسسات محصلة بيعية بنحو 97 مليون درهم، مقابل محصلة شرائية للأفراد بالقيمة نفسها، وبلغت مشتريات المؤسسات نحو 3.6 مليار درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 3.83 مليار درهم.