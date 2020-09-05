3.5 % نمو اقتصاد مصر في 2019-2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أمس الأول الخميس، إن اقتصاد البلاد نما 3.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، في تعديل بالخفض عن قراءة أولية عند 3.8% أُعلنت الشهر الماضي. وقبل أزمة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف نمواً عند 5.8% في السنة المالية 2019-2020.

وتدعّم الاقتصاد في السنوات الأخيرة بصعود في نشاط السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج، وبدء عمل حقول غاز اكتُشفت حديثاً. لكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة، وهوى سعر الغاز، وصارت تحويلات العاملين في الخارج مهددة بالتناقص بفعل نزول إيرادات النفط في دول الخليج العربية، حيث يعمل الكثير من المصريين.

ونقل بيان لمجلس الوزراء عن السعيد قولها خلال اجتماع وزاري أسبوعي، أمس الأول الخميس: «من دون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%».

وكانت بيانات أولية أظهرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هبط إلى 3.8% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، رغم أنه كان نما 5.6% في الفترة من يوليو/ تموز، إلى ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لما قالته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الشهر الماضي.(رويترز)