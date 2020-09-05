انتعاش مبيعات الكمبيوترات 30 % بسبب تغير أنماط العمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تنمو مبيعات سوق الكمبيوترات الشخصية للعام الجاري 2020 بنسبة تتراوح بين 15 و30%، فيما ينمو حجم السوق من 7 إلى 10% خلال الفترة من يناير إلى إبريل الماضي، مدعومة بتغير أنماط العمل من المكاتب إلى المنازل نتيجة قيود حركة التنقل التي فرضها انتشار جائحة «كوفيد 19»، وفقاً لتقديرات شركات عاملة في السوق.

وتوقع مسؤولو شركات إلكترونية، أن يواصل السوق النمو هذا العام بعد عودة فتح الأسواق والمتاجر في الإمارات خلال الأشهر المقبلة، ومواصلة العديد من قطاعات الأعمال للعمل والتعليم عن بعد لتطور شبكات الاتصالات وسرعات الإنترنت في الدولة.

وقال المسؤولون ل«الخليج»، إن أغلبية الطلب على أجهزة المحمول الشخصية جاءت من قبل القطاع الحكومي التعليمي والصحي، إضافة إلى قطاعات الأعمال الخاصة.(ص2)