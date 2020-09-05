شكرا لقرائتكم خبر عن «لويس دريفوس» تجري محادثات لبيع حصة لشركة «القابضة» (ADQ) والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «لويس دريفوس» لتجارة السلع الأولية تجري محادثات لبيع حصة إلى شركة القابضة (ADQ).
وبالنسبة للشركة المملوكة للقطاع الخاص، التي تواجه بيئة أعمال زاخرة بالتحديات، فإن جلب مستثمرين من الخارج سيكون أول تحرك من نوعه في تاريخها الذي يرجع إلى 169 عاماً.
وأوضحت «بلومبيرج» أن نجاح الصفقة سيمنح «دريفوس» حقنة من السيولة التي تشتد الحاجة إليها، حيث يسعى المساهم المسيطر فيها إلى سداد جزء من الديون المترتبة عليها. وبالنسبة لشركة «القابضة»، فإن الاستحواذ على حصة في واحدة من أكبر شركات تجارة الحبوب والبذور والسكر في العالم، سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي للإمارات العربية المتحدة، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات ناجمة عن فيروس «كورونا».
وفي مايو الماضي، اشترت «القابضة» حصة مسيطرة في «الظاهرة القابضة» وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها أبوظبي متخصصة في العلف الحيواني والسلع الأولية الغذائية الأساسية.(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر «لويس دريفوس» تجري محادثات لبيع حصة لشركة «القابضة» (ADQ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.