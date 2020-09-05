إطلاق مبادرة لتعزيز سلامة القوى العاملة في اليوم الأول للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020

نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع مجموعة عمل، ضمت عدداً من كبار الخبراء من المنظمات والمؤسسات والشركات العالمية الرائدة، بهدف صياغة مبادرة عالمية تعزز مفهوم السلامة في القطاع الصناعي، وذلك من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يضمن سلامة القوى العاملة والأفراد والمجتمعات.

وتتمثل رؤية «المبادرة العالمية لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي» في إنشاء منصة تسهم في تعزيز السلامة في القطاع الصناعي من خلال رفع مستوى الوعي بأهميتها وتنفيذ المشاريع الريادية الهادفة إلى ضمان سلامة الموارد البشرية في القطاع الصناعي العالمي من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتهدف المبادرة، التي سيتم إطلاقها بالشراكة بين كل من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، و«مؤسسة لويدز ريجستر» ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إلى تشجيع الأوساط الأكاديمية والشركات والهيئات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية والحكومات إلى العمل معاً لتعزيز مفهوم السلامة في القطاع الصناعي.

وقال ريتشارد كليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لويدز ريجستر: «تغير التقنيات التكنولوجية الجديدة مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، البيئة الصناعية بسرعة كبيرة، وعلى الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال أن يسارعوا إلى ضمان توظيف التقنيات الجديدة بأمان، والحفاظ على سلامة القوى العاملة والأفراد والمجتمعات في المستقبل».

وقال بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: تسهم الثورة الصناعية الرابعة في دعم دور الأتمتة والتقنيات الحديثة في المرافق الصناعية. حيث بدأنا نشهد المزيد من الآلات والروبوتات التي تعمل جنبًا إلى جنب مع القوى البشرية، ما يمثل مرحلة مهمة من مراحل تطور القطاع الصناعي، ولكنه أيضاً قد يتسبب في خلق تحديات جديدة في مجال السلامة. ولا يمكن مواجهة هذه التحديات من خلال إجراءات السلامة التقليدية والأطر التنظيمية الحالية، لأن التكنولوجيا الجديدة تتطلب نهجاً جديداً لضمان سلامة القوى العاملة.

وقال برناردو كالزاديلا، المدير العام ومدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في (اليونيدو): استجابة للتغير السريع في القطاع الصناعي، ولأسباب عديدة على رأسها وباء كورونا، تتجه الدول لتبنى أساليب مختلفة لمواكبة التطورات الصناعية الجديدة، والتي قد لا تهتم بضمان السلامة وقد تؤدي إلى زيادة الحوادث في أماكن العمل في حال لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. ولذلك، فمن الضروري اتباع نهج شامل ومتكامل لتعزيز السلامة.