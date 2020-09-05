«مارشال مع إفريقيا» تخلق 20 مليون وظيفة سنوياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجموعة من كبار خبراء القطاع الصناعي أن خطة «مارشال مع إفريقيا» الألمانية تمثل بدايةً لحقبة جديدة من التعاون بين أوروبا وإفريقيا قد تسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوفر فرصاً هائلة للشباب الإفريقي. وجاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة تناولت خطة «مارشال مع إفريقيا» خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.

وتناولت الجلسة العوامل اللازمة لدعم قطاع الصناعة في القارة الإفريقية، وما يترتب على صناع السياسات وشركاء التنمية والقطاع الخاص القيام به للاستفادة من المبادرات التعاونية الجديدة مثل خطة مارشال. وتهدف «خطة مارشال مع إفريقيا» إلى المساعدة في تعزيز روح المبادرة والابتكار وخلق 20 مليون وظيفة جديدة سنوياً للشباب الإفريقي.

وقال جيرد مولر، الوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، أن بناء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا سيكون من الأولويات خلال فترة رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في الأول من يوليو 2020.

وقال مولر: تعتبر إفريقيا موطناً لستة من الاقتصادات الأحد عشر الأسرع نمواً في العالم. وتمتلك إفريقيا 89% من احتياطيات النحاس والكوبالت والمعادن النادرة في العالم. ولا شك في أن إفريقيا هي قارة المستقبل. وقــــد أنشأت ألمانيا صندوق الاستثمار الإنمائي، والذي يوفر حزمة دعم بمليار يورو للشركات الألمانية والأوروبية التي ترغب في عقد شراكات في إفريقيا، وللشركات الإفريقية التي تسعى للحصول على موارد مالية لتحقيق النمو.

وأكد جواو مانويل جونسالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، على الحاجة إلى حكومة قوية، وإشراف مناسب، ومرونة في تنفيذ الخطة. وأشار إلى ضرورة أن تركز خطة مارشال على تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، حيث يجب أن يتعاون الاتحاد الأوروبي وإفريقيا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل ضمان تقدم القارة الإفريقية. وقال: نلتزم بإعادة توجيه المساعدات التي سنتلقاها إلى قطاعات النمو المستهدفة.

وأكد ألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمساعدة إفريقيا على تطوير فرص جديدة ومستدامة للشباب.

وفي كلمته التي ألقاها بالنيابة عن رئيس جنوب إفريقيا، أشار إبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا، إلى ضرورة أن تستفيد إفريقيا من إمكاناتها الهائلة من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الشباب.