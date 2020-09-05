الدولار يتجه إلى أكبر ارتفاع أسبوعي في 4 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز الدولار الأمريكي مكاسبه اليوم الجمعة، ويتجه صوب أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو أربعة أشهر، إذ أدى انخفاض أثناء الليل لأسهم التكنولوجيا الأمريكية التي ارتفعت كثيراً إلى تغذية نوبة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

يأتي ارتفاع الدولار هذا الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسابيع شهدت انخفاض العملة الأمريكية لأدنى مستوى منذ إبريل/ نيسان 2018 عند 91.74 يوم الثلاثاء بعد أن عدل البنك المركزي الأمريكي إطار عمل سياسته الأسبوع الماضي، ما يسمح لأسعار الفائدة بأن تبقى منخفضة لفترات أطول وهو أمر سلبي للدولار.

ومقابل سلة من العملات، جرى تداول الدولار عند 92.774 في التعاملات المبكرة في لندن. وعلى أساس أسبوعي، يرتفع مؤشر الدولار 0.6% وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مايو/ أيار.

وتسبب ارتفاع الدولار في كبح اليورو المرتفع، والذي بلغ لفترة وجيزة أعلى مستوى في أكثر من عامين عند ما يزيد على 1.20 دولار هذا الأسبوع. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة بشكل مستقر عند 1.1845 دولار أمس.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7277 دولار أمريكي، إذ تلقى الدعم بعد تسارع مبيعات التجزئة المحلية في يوليو/ تموز.