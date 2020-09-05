شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 3% ويتجه لخسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط بحوالي 3% اليوم الجمعة، متجهة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو/حزيران، إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.
وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار، بما يعادل 2.5%، إلى 42.99 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 2.7%، إلى 40.25 دولار للبرميل.
ويتجه برنت صوب انخفاض 4.5% على أساس أسبوعي، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لخسارة 6.3%.
وتأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤاً في أغسطس/آب، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.
وانخفض معدل البطالة إلى 8.4% في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات عند 9.8%، وهو ما يقول محللون إنه يقلص الضغط على الحكومة الأمريكية لتمرير تشريع بشأن تحفيز اقتصادي إضافي.
وقدم خفض قياسي للإمدادات منذ مايو/أيار تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء المجموعة المعروفة باسم أوبك+، دعم للأسعار.
بدأت أوبك في أغسطس/آب تخفيف التخفيضات، ورفعت الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً وفقاً لمسح أجرته «رويترز».
(رويترز)
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