النفط يهبط 3% ويتجه لخسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط بحوالي 3% اليوم الجمعة، متجهة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو/حزيران، إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار، بما يعادل 2.5%، إلى 42.99 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 2.7%، إلى 40.25 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب انخفاض 4.5% على أساس أسبوعي، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لخسارة 6.3%.

وتأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤاً في أغسطس/آب، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.

وانخفض معدل البطالة إلى 8.4% في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات عند 9.8%، وهو ما يقول محللون إنه يقلص الضغط على الحكومة الأمريكية لتمرير تشريع بشأن تحفيز اقتصادي إضافي.

وقدم خفض قياسي للإمدادات منذ مايو/أيار تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء المجموعة المعروفة باسم أوبك+، دعم للأسعار.

بدأت أوبك في أغسطس/آب تخفيف التخفيضات، ورفعت الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً وفقاً لمسح أجرته «رويترز».

(رويترز)