شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الأمريكية ترفع الدولار وتهوي بالذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الذهب اليوم الجمعة، ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، ما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة.
ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4% إلى 1922.71 دولار للأوقية (الأونصة).
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1927.30 دولار.
صعد مؤشر الدولار 0.5%، ما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل إبريل/نيسان، ما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات زيادة الوظائف غير الزراعية 1.37 مليون وظيفة في أغسطس/ آب. وهبط معدل البطالة إلى 8.4% من 10.2% في يوليو/ تموز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 26.51 دولار للأوقية، وهي متراجعة 3.6% منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديوم 0.4% ليسجل 2275.85 دولار.
وصعد البلاتين بنحو 1% إلى 897.87 دولار للأوقية، لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو/حزيران، منخفضاً بأكثر من 3.5%.
(رويترز)
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