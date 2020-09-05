شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض مسجلة خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة وقلصت خسائرها رغم صدور تقرير الوظائف الشهري لتسجل "وول ستريت" خسائر أسبوعية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 1.371 مليون وظيفة خلال أغسطس/آب، وهو ما جاء قرب توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 1.375 مليون وظيفة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 8.4% في الشهر الماضي من 10.2% في حين أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض عند 9.8%.



ووصف رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" تقرير الوظائف عن أغسطس/آب بالجيد ملمحا إلى الإبقاء على الفائدة قرب الصفر دون تغيير.

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وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 3.9% أو ما يعادل 1.60 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 39.77 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 7.5%، وسجل أعلى سعر عند 41.8 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3.2% أو ما يعادل 1.41 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 42.66 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 6.9%، وبلغ أعلى سعر عند 44.5 دولار وأقل سعر عند 42.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 159 نقطة) إلى 28133 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 28539 نقطة وأقل مستوى عند 27664 نقطة.



وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 145 نقطة) إلى 11313 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 11531 نقطة وأقل مستوى عند 10875 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 3427 نقطة، وسجل خسائر اسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 3479 نقطة وأقل مستوى عند 3349 نقطة.