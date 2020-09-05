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شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا ترتفع للجلسة العاشرة على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الجمعة للجلسة العاشرة على التوالي في ظل انتعاش الطلب على السلع الزراعية الأمريكية، وذلك رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
ويتزايد الطلب على الصادرات الأمريكية من إمددات الصويا وسط مبيعات فنية قبيل عطلة يوم الإثنين المقبل بمناسبة عيد العمال في الولايات المتحدة.
كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد ذكرت بان جهات تصدير محلية خاصة باعت 318 ألف طن من الصويا للصين و175 ألف طن للفلبين في الآونة الأخيرة.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني عند التسوية بنسبة 0.3% إلى 9.68 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 9.69 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 9.60 دولار.
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