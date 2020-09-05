شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.



هذا، وقد أظهرت بيانات حكومية إضافة الاقتصاد الأمريكي 1.371 مليون وظيفة خلال أغسطس/آب، وهو ما جاء قرب توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 1.375 مليون وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 8.4% من 10.2% بينما توقع محللون انخفاضا إلى 9.8%.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنها أصدرت توجيها للولايات بضرورة الاستعداد لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" بداية من نوفمبر/تشرين الثاني.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 16 سنتا وأغلقت عند 26.712 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 3.3%، وبلغ أعلى سعر عند 27.245 دولار وأقل سعر عند 26.455 دولار.