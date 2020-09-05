شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر مع التفاؤل حول العالم بشأن اللقاحات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل التفاؤل المستمر بشأن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".



وكان رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي" قد حذر من أن مخاطر أزمة فيروس كورونا أخطر على الاقتصاد البريطاني من تداعيات خروج غير مرن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.



يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه التوصل بعد إلى اتفاق بشأن فترة ما بعد "بريكست" بين لندن وبروكسل.

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وهناك خلافات عميقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن عدة نقاط أبرزها الهجرة والاتحاد الجمركي.



وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم مستوى 26.6 مليون حالة في حين توفي أكثر من 870 ألف شخص بالمرض حتى الآن.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش عند 1.3280، وسجل اعلى سعر عند 1.3320 في حين سجل أقل سعر عند 1.3176.