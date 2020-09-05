شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي ليحقق المعدن النفيس خسائر أسبوعية، وذلك وسط تراجع للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد كشفت في بيانات رسمية اليوم الجمعة عن إضافة الاقتصاد 1.371 مليون وظيفة خلال أغسطس/آب، وهو ما جاء قرب توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 1.375 مليون وظيفة.

Advertisements



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 8.4% في الشهر الماضي من 10.2% في حين أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض عند 9.8%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% أو 3.50 دولار وأغلق المعدن النفيس الجلسة عند 1934.30 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ السابع والعشرين من أغسطس/آب، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.1%، وبلغ أعلى سعر عند 1956.6 دولار وأقل سعر عند 1921.6 دولار.