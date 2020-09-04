- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أكثر من 214 مليون ريال مبيعات “مهرجان بريدة للتمور” في أسبوع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق / بريدة
حقق مهرجان بريدة للتمور أرقامًا قياسية في حجم المبيعات والصفقات بين المزارعين وتجار التمور والمستهلكين تجاوزت 214 مليون ريال فقط خلال أسبوع من أيام عمر المهرجان ، الذي يعد أكبر مهرجان تمور في العالم ، حيث تجاوزت الطاقة الإنتاجية والاستيعابية لمهرجان بريدة للتمور حاجز 11.687.856 مليون كيلوجرام من التمور تم جلبها إلى ساحة الحراج بمدينة التمور ببريدة في أكثر من 2.921.964 مليون عبوة ، تم نقلها داخل مقر السوق بواسطة 12.802 ألف مركبة ، مُحققًا أسبوعاً استثنائيًّا اتصف بحركة تسويقية نشطة ، دفعت منتج التمور إلى تصدُّر المشهد الغذائي على كافة الأصعدة ، وذلك خلال الفترة من 2/1/1442هـ حتى 9/1/1442هـ وفقاً لما نشره المركز الوطني للنخيل استناداً للجنة الإحصاء بمهرجان بريدة للتمور.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان ، أن مهرجان بريدة للتمور بموسمه الحالي استطاع أن يكون الأول بين الأسواق الغذائية والزراعية المتخصصة ، من ناحية حجم كميات التمور المعروضة وحركة البيع والشراء وقيمة التداولات المالية ، حيث يعمل على تسويق وبيع التمور ومشتقات النخيل ، وصولاً إلى تصديرها للدول المجاورة ، لافتاً إلى أن المهرجان وما سجله من أرقام هي حصيلة أسبوع واحد فقط وتختص بما يدور في ساحة السوق بمدينة التمور ببريدة وحدها ، مؤكداً أن ما يباع داخل المهرجان يشكل ما نسبته 40% من إجمالي حركات البيع والشراء خلال الموسم بأكمله ، والباقي خارج أروقته سواء في المزارع والمصانع والمحال التجارية ونقاط البيع ، وعبر خدمات الأون لاين والتطبيقات المتنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 214 مليون ريال مبيعات “مهرجان بريدة للتمور” في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.