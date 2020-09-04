شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: "تم اطلاق منصة مصر الرقمية وتتضمن 70 خدمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الهدف من شبكة الألياف الضوئية ضمان استمرارية وجودة خدمة منصة مصر الرقمية، وأنه يتم تدريب الموظفين بمختلف الوزارات على تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

وتابع "وزير الاتصالات" خلال لقائه ببرنامج ، أن التكنولجيا لا تقلل فرص اليد العاملة البشرية ولكنها تزودها، بشرط تغير من مصفوفة المهارات المطلوبة لشغل الوظائف الجديدة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية تجريبيًا وعليها مجموعة من الخدمات تصل إلى 70 خدمة وهناك خدمات للاستثمار و خدمات من ثلاث حزم مختلفة للمواطنين، مضيفًا بأن منصة مصر الرقمية مشروع ضخم جدا وكل عناصر الدولة المصرية تتكاتف جهودها وتتضافر مواردها لبنائه.

Advertisements

وأشار الوزير، إلى أن مشروع مصر الرقمية لا تقتصر على الخدمات الحكومية المرقمنة ويمكن للمواطن أن يتلقى تعليمًا و التدريب بالوسائل الرقمية وأن يلتحق بالعمل أيضًا و جزء من مشروع مصر الرقمية مراقبة الأداء الحكومي وتطويره والتعرف على الفجوات المهارية وكيفية ملئها وإدارة موارد الحكومة وتقليل الفائض والهادر فيها.

واستضاف الإعلامي محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، وهم كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببرنامج «آخر النهار»، وتطرق الحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.