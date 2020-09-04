شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى و"السعودية" تربح 222 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.39% رابحاً 110.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8045.09 نقطة، للأسبوع العاشر على التوالى، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الرابع على التوالى، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.37% رابحاً 16.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4452.19 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.53 مليار درهم ليغلق عند مستوى 678.29 مليار درهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 2.12% رابحاً 29.31 نقطة ليغلق عند 1410.20 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 0.23% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3746.19 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.17 مليون ريال ليغلق عند مستوى 19.788 مليار ريال، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.27% خاسراً 6.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2282.70 نقطة، وربح رأس المال السوقي 10 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 316.37 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.47% خاسراً 46.71 نقطة ليغلق عند مستوى 9836.22 نقطة، خلال جلسات المنتهي، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار ريال قطري ليغلق عند مستوى 573.259 مليار ريال.





وصعد 20 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.48%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.80%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.17%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.62%.

وتصدر سهم "تهامة" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 21.61%، أعقبه سهم "إعمار" بنسبة 20.82%، تلاه سهم "العبد اللطيف" بنسبة 18.75%، وتصدر سهم "صناعة الورق" قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.35%، أعقبه سهم "أبومعطي" بنسبة 4.18%، تلاه سهم "سافكو" بنسبة 4.07%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الرابع على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% رابحاً 36.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5325.95 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% رابحاً 12.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5865.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.11% رابحاً 87.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4260.11 نقطة، وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 1.76% رابحاً 73.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4257.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.53 مليار سهم، بقيمة 188.2 مليون دينار عبر تنفيذ 52.04 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 213 مليون دينار ليغلق عند مستوى 30.775 مليار دينار.

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بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.37% رابحاً 16.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4452.19 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.53 مليار درهم ليغلق عند مستوى 678.29 مليار درهم، وصعد ببورصة أبوظبي قطاع العقارات بنسبة نمو 2.70% مدفوعاً بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو 0.68% رابحاً سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.74%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة انخفاض 1.45% بضغوط هبوك سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 2.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 1.06% بضغوط هبوط سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بنسبة 0.83%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 2.12% رابحاً 29.31 نقطة ليغلق عند 1410.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.91 مليون سهم، بقيمة 3.03 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 5.45%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.75% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المُتحد-البحرين بنسبة 4.11%، نك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.82%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78%.





وتصدر سهم "المها لتسويق النفط" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 11.11% أعقبه "النفط العُمانية للتسويق" بنسبة 5.88% تلاه سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 3.17%، فيما تراجع سهم "أكواب اور بركاء" قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 19.8%، ثم قطاع سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 10%، ثم سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 6.25%.



بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.27% خاسراً 6.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2282.70 نقطة، وربح رأس المال السوقي 10 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 316.37 مليار درهم، وهبط ببورصة دبي قطاع البنوك بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.85%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 14.30%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.50%، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.08%، ثم العقارات بنسبة 0.51%.





وهبط ببورصة قطر، 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.15%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.57%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 1.12%، 0.20%، على التوالي، وتراجع 26 سهماً، فيما ارتفع 20 سهماً، واستقر سهم واحد.