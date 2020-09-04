شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه عقب تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة أمام أغلب العملات الرئيسية وحافظ على مكاسبه عقب صدور تقرير الوظائف الشهري والذي سجل بيانات قاربت التوقعات.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد كشفت في بيانات رسمية عن إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 1.371 مليون وظيفة خلال أغسطس/آب، وهو ما جاء قرب توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 1.375 مليون وظيفة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 8.4% في الشهر الماضي من 10.2% في حين أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض عند 9.8%.

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وتواجه سوق الأسهم الأمريكية مبيعات مكثفة خاصة على أسهم شركات التكنولوجيا، وذلك بعد بلوغها لارتفاعات قياسية وتجاوز "الداو جونز" مستوى 29 ألف نقطة.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالصعود المتوالي لـ"وول ستريت" ومكاسبها القياسية قائلا إن مواطني بلاده محظوظون بكونه رئيسا لهم، وحذر في نفس الوقت من تلاشي هذه المكاسب لو فاز منافسه في الانتخابات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.