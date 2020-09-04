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شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يزيد خسائره إلى نحو 4% منخفضاً أدنى 40 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وزادت خسائرها حتى هبط الخام الأمريكي أدنى حاجز 40 دولارا للبرميل، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
ومن المتظر في وقت لاحق اليوم إعلان شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن عدد حفارات التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين ينتابهم قلق حيال الطلب العالمي على النفط ومشتقاته في ظل استمرار أزمة فيروس "كورونا".
وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.8% إلى 39.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.8 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.9% إلى 42.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.5 دولار وأقل سعر عند 42.5 دولار.
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