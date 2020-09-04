شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ليتجه السعر نحو تحوّل محتمل في الاتجاه نحو الانخفاض، في طريقه لزيارة مستوى 1901.80 مبدئياً في حال حصلنا على إغلاق يومي دون مستوى 1934.86، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو مناطق 1967.90 كهدف رئيسي أول.

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