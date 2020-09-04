شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج اليورو مقابل الدولار دعم القناة الرئيسية الصاعدة وارتد صعوداً من هناك، مما يبقي على السيناريو الإيجابي الرئيسي قائماً وفعالاً، بانتظار التوجه نحو أهدافنا الرئيسية التي تبدأ عند 1.1916 وتمتد إلى 1.2045، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق مستويات 1.1785 – 1.1760 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 04-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.