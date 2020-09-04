شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الكندي رغم بيانات الوظائف المخيبة للتوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات في سوق العمل بكندا.



وأعلنت وزارة العمل الكندية إضافة الاقتصاد 245.8 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 262.5 ألف وظيفة مقارنة بإضافة 418.5 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز.



وعلاوة على ذلك، انخفض مؤشر معدل البطالة إلى 10.2% في الشهر الماضي، وهو ما تجوز توقعات بتراجع إلى 10.1% من المستوى 10.9% في يوليو/تموز.

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ولم تأبه العملة الكندية لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد اليوم الأمر الذي يضر قطاع الطاقة في كندا بوصفه أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية.



من ناحية أخرى، تصارع كندا وغيرها من الدول أزمة فيروس "كورونا" بالتزامن مع بذل جهود حثيثة لتطوير لقاحات للوقاية من المرض.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7636، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7647 في حين سجل أقل سعر عند 0.7609.