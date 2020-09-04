الاقتصاد

ارتفاع الدولار الكندي رغم بيانات الوظائف المخيبة للتوقعات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الكندي رغم بيانات الوظائف المخيبة للتوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات في سوق العمل بكندا.


وأعلنت وزارة العمل الكندية إضافة الاقتصاد 245.8 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 262.5 ألف وظيفة مقارنة بإضافة 418.5 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز.


وعلاوة على ذلك، انخفض مؤشر معدل البطالة إلى 10.2% في الشهر الماضي، وهو ما تجوز توقعات بتراجع إلى 10.1% من المستوى 10.9% في يوليو/تموز.

Advertisements


ولم تأبه العملة الكندية لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد اليوم الأمر الذي يضر قطاع الطاقة في كندا بوصفه أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية.


من ناحية أخرى، تصارع كندا وغيرها من الدول أزمة فيروس "" بالتزامن مع بذل جهود حثيثة لتطوير لقاحات للوقاية من المرض.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7636، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7647 في حين سجل أقل سعر عند 0.7609.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الدولار الكندي رغم بيانات الوظائف المخيبة للتوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا