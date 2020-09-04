شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات بالقائمة النهائية للمرشحين لجوائز "جلوبال كاريير" العالمية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الخبراء المستقلة، لجوائز "Global Carrier Awards" لعام 2020 القائمة النهائية لشركات الاتصالات المرشحة للحصول علي الجائزة العالمية.

وجاءت الشركة المصرية للاتصالات في القائمة النهائية لثلاث جوائز رئيسية من جوائز "جلوبال كاريير 2020"، حيث تم ترشيحها للحصول على جائزة أفضل مركز بيانات "داتا سنتر"، وجائزة "مشروع العام" في مجال الشبكات البحرية، وكذلك جائزة "أفضل مبادرات كورونا".

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كانت اللجنة، قد أعلنت أن اختيار الشركات المرشحة لم يكن سهلا هذا العام، والذى شهد أحداثًا غير متوقعة أبرزها الظروف الاستثنائية التى صاحبت جائحة كوفيد-19.

ومن المنتظر، أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز 2020 في الثانى والعشرين من أكتوبر المقبل، وسيتم منح الجوائز في حفل "افتراضي" يتم بثه عبر شبكة الإنترنت، نتيجة للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم هذا العام مع المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يصاحبه من تباعد اجتماعي.