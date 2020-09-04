شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست تؤكد انتعاش الاقتصاد الأمريكى بإضافة 1.4 مليون وظيفة فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف الاقتصاد الأمريكى 1.4 مليون وظيفة جديدة فى شهر أغسطس الماضى، ليقل مستوى البطالة عن 10% لأول مرة منذ بداية الوباء، فى نبأ سعيد للولايات المتحدة حيث لا تزال جائحة كورونا تعصف بالبلاد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن معدل البطالة تراجع ليصل إلى 8.4%.

وجاءت المكاسب التى تحققت فى مجال الوظائف بفضل التوظيف فى الحكومة، لاسيما عمال الإحصاء السكانى المؤقتين الذين يشغلون حاليا 238 ألف وظيفة جديدة، أكثر من سدس الوظائف التى تم إضافتها بشكل عام.

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وأظهرت قطاعات أخرى تضررت من الوباء إشارات على النمو أيضا، منها قطاع التجزئة الذى أضاف 249 ألف وظيفة، والضيافة الذى أضاف 174 ألف وظيفة مجددا خاصة فى المطاعم والحانات ومؤسسات تقديم الطعام الأخرى، بينما أضافت خدمات التعليم والصحة 147 ألف.

وأوضحت الصحيفة أن نمو الوظائف تماشى مع توقعات المحللين حيث أظهر الاقتصاد إشارات على الانتعاش من المذبحة الاقتصادية التى تسبب فيها عمليات الإغلاق التى كانت تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

وتوقعت الصحيفة أن تؤثر تلك النتائج على النقاش السياسى حول ما إذا كان سيتم إعادة السماح بمزيد من المساعدات للشركات ومن يعانون البطالة، عندما يعود الكونجرس من عطلته هذا الشهر. ويمكن أن يلعب دورا مركزيا فى السباق الرئاسى.

وقال خبراء الاقتصاد إنهم لا يزالوا يشعرون بالقلق إزاء الآفاق بعيدة المدى لسوق الوظائف بسبب انتهاء بعض برامج المساعدات التى قام الكونجرس بتمريرها فى الربيع.



