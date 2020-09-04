شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 4-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن سعر الذهب يسجل الآن 845 جنيها للجرام بعد ارتفاع الأسعار محليا لوقت قليل، مشيراً إلى أن أسعار الذهب عالمياً عاودت الهبوط مجددا لتسجل 1930 دولار، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 845 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر. أسعار الذهب اليوم:عيار 18 : 724 جنيها أسعار الذهب اليوم:عيار 18 : 724 جنيها عيار 21: 845 جنيها عيار 24 : 965 جنيها Advertisements علي جانب آخر شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 3-9-2020 ، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم.

والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار: بـ 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع. والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار: بـ 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.60 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

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