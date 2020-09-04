شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين تسعة وعشرة ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). كما قال نوفاك في مؤتمر عبر الإنترنت إن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل في العام القادم، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب.

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