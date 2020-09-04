شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض خلال التعاملات بعد تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري وفي ظل استمرار الضغوط على القطاع التكنولوجي.



وخسر مؤشر "ناسداك" أكثر من 900 نقطة على مدار جلستين حتى اللحظة في ظل مبيعات مكثفة تنتاب شركات التكنولوجيا الكبرى.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 1.371 مليون وظيفة خلال أغسطس/آب، وهو ما جاء قرب توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 1.375 مليون وظيفة.

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وانخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 8.4% في الشهر الماضي من 10.2% في حين أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض عند 9.8%.



وعلى عكس التوقعات، ارتفع متوسط دخل الفرد في الساعة بنسبة 0.4% في سوق العمل الأمريكي في شهر أغسطس/آب.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 295 نقطة) إلى 27999 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 3.8% (ما يعادل 440 نقطة) إلى 11023 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.2% (ما يعادل 76 نقطة) إلى 3378 نقطة.