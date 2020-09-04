شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع قليلاً رغم قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو ملحوظ في اعقاب تقرير الوظائف الشهري.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة 1.371 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو ما اتسق تقريبا مع توقعات المحللين.



هذا، وقد ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.6 نقطة.

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ويتلقى البلاديوم دعما من أنشطة إعادة فتح عدد من الاقتصادات حول العالم لا سيما في صناعتي السيارات والإلكترونيات حيث يستدم البلاديوم بكثافة في هاتين الصناعتين.



يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لكن الإدارة الأمريكية تستعد لتوزيع اللقاحات على مواطنيها بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2320 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2344.4 دولار وأقل سعر عند 2293.6 دولار.