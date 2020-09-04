ذات العائد 15%.. بنك مصر يكشف حقيقة وقف طرح شهادات ’’ابن مصر‘‘

كتب: ضياء السقا

نفى بنك مصر، وقف طرح شهادات "ابن مصر"، ذات العائد 15%.

وقال البنك، في بيان، إنه لا صحة لوقف طرح شهادات "ابن مصر" ذات العائد 15%، مُوضحاً أنه مستمر في طرح تلك الشهادات بجميع فروعه على مستوى الجمهورية، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 90 مليار جنيه.

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ويستمر البنك في طرح الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر"، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً ولا يتم تجديدها، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً، ويصرف العائد شهرياً مع احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء تاريخ الإصدار وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.