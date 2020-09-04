شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يكسر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية قوية ليكسر مستوى 1934.86 ويفتح الطريق أمام انخفاض متوقع نحو مستوى الدعم الأكثر أهمية للتداولات قصيرة الأمد عند 1901.80، ليكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من تخطي مستوى 1934.86 والثبات فوقه من جديد، مع الانتباه إلى أن مواصلة الضغط السلبي وكسر 1901.80 سيجبر السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض وتكبّد خسائر جديدة تمتد إلى 1860.90.

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